‘สุดารัตน์’ แจงภาพ ร่วมงานแต่ง ‘ยิมเลียก’ ชี้ได้รับเชิญจากพ่อแม่เจ้าสาว เจอหน้ากันครั้งเดียว และไม่เคยติดต่อกันอีกเลย ย้ำสนับสนุนให้ลงโทษหากผิดจริง
กรณีโลกออนไลน์ ได้เผยแพร่ภาพงานแต่งของ ยิมเลียก ผู้ถูกทางการไทยยึดทรัพย์ เอี่ยวสแกมเมอร์ โดย 1 ในภาพถ่ายงานแต่ง มี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานงานแต่งด้วยนั้น
ล่าสุด คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ชี้แจงว่า “ดิฉันขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ในกรณีมีภาพดิฉันร่วมงานแต่งงาน น.ส.วิษณี และ นายยิม เลียก
เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว โดยดิฉันได้รับเชิญจากพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว ให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว ในงานแต่งงานของลูกสาว ซึ่งได้พบคู่บ่าว-สาว พร้อมครอบครัว ก่อนวันแต่ง 1 ครั้ง และอีกครั้งคือในงานวันแต่งงาน หลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกับคู่บ่าวสาวอีกเลย จนถึงปัจจุบัน
ณ วันนั้น ดิฉันทราบจากพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวว่า เจ้าบ่าวเป็นคนกัมพูชา มีอาชีพรับราชการ โดยมีพ่อเป็นนักการเมืองใหญ่
ขณะนี้ดิฉันและคนไทยทุกคนกำลังต่อสู้กับความเลวร้ายของแก๊งสแกมเมอร์ และกลุ่มผู้มีอำนาจในประเทศไทย ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคนเหล่านี้ ดิฉันได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาด ในทุกรายการที่ดิฉันได้สัมภาษณ์ รวมทั้งได้แสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ใน Facebook ของดิฉันเองด้วย
ดิฉันยืนยัน ว่าคนที่ทำร้ายคนไทยและประเทศไทยต้องถูกจัดการลงโทษโดยเด็ดขาด ทั้งอาญา และยึดทรัพย์ และต้องไม่ปล่อยให้มีการใช้เงินซื้อบุคคลใด หรือองค์กรใด ในประเทศไทย เพื่อให้พ้นผิดได้
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น นายยิม เลียก หรือใครก็ตาม ถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าว ดิฉันจะไม่มีวันยอมให้คนเหล่านี้มีที่ยืน และมาทำร้ายสังคมสุจริตได้ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ทราบโดยทั่วกัน”