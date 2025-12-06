ส่องทะเบียนรถ นายกฯ ลงพื้นที่สตูล ชื่นชมประชาชนอดทนน้ำท่วม ยอมรับเป็นความผิดของรัฐบาล หนีไม่ได้ วอนให้อภัย ขอมองไปข้างหน้า
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มายังค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล จากนั้น นายกฯ นั่งรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน กง 3333 สตูล เดินทางต่อมายังตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล และชุมชนชนาธิป เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน 200 ถุง
โดยเมื่อนายกฯ เดินทางมาถึงตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ได้เดินดูร้านสตูลค้าข้าว ซึ่งมีโกดังเก็บข้าวและได้รับความเสียหายจนข้าวเน่าเสีย
นอกจากนี้ ได้มีประธานหมู่บ้าน เจ้าของกิจการโรงแรม และประชาชนร้องเรียนเรื่องประตูระบายน้ำคลองมำบังที่อยู่ใกล้กับตลาดสด ซึ่งช่วงที่ฝนตกหนักมีน้ำไหลเข้าคลองมำบังจำนวนมาก แต่น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ เพราะประตูระบายน้ำดังกล่าวขวางทางน้ำ
โดยนายกอบจ.สตูล ได้พานายกฯ ไปดูประตูระบายน้ำดังกล่าว พร้อมบอกว่า ไม่มีประโยชน์ทำให้น้ำท่วม ต้องรื้อทิ้ง
นายกฯ จึงกล่าวว่า เทศบาลต้องไปปรึกษากันว่ามีประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็เอาออก แต่ต้องไปทำประชาพิจารณ์ก่อน
จากนั้น นายกฯ กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่า ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่มารอนานแล้ว ตนมาจากหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีภัยน้ำท่วมเยอะเหมือนกัน ซึ่งระบบต่างๆ ที่ทำให้น้ำท่วมต้องทำให้สมบูรณ์ และทำให้ความเดือดร้อนพ้นไปได้เร็วที่สุด เมื่อสักครู่นายกเทศมนตรี นายกอบจ. ได้พาไปดูประตูน้ำคลองมำบัง โดยนายกฯ ได้ถามประชาชนว่า เอาหรือไม่เอา ซึ่งประชาชนได้บอกว่า “ไม่เอา”
นายกฯ กล่าวต่อว่า จะให้นายกอบจ.ไปทำประชาพิจารณ์ แล้วพี่น้องประชาชนก็ไปให้ความเห็นว่า ถ้าไม่เอาก็จะรื้อทิ้ง แต่เราต้องฟังด้วยว่า มันมีประโยชน์อะไรหรือไม่
“ผมขอชื่นชม และเป็นกำลังใจในความอดทนของประชาชนที่เจอเรื่องอุทกภัยน้ำท่วม แต่เราก็จะไม่ทิ้งกัน ที่ จ.สตูล ประชาชนก็มีบุญคุณกับเรามากมาย เลือกสส.ให้ผม 2 คน เขาต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชน โดยให้เขามารับฟังปัญหาต่างๆ วันนี้ได้มาเห็นประชาชนที่มีขวัญกำลังใจที่ดีอยู่ เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ป่วยการที่จะไปคิดถึง เราต้องมองไปข้างหน้า” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะมีแผนดำเนินการเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซาก รัฐบาลก็ไม่ไหวที่จะทนเห็นสภาพแบบนี้ทุกปี จ่ายค่าทำโครงการสร้างประตูน้ำ แก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำ แต่เผลอๆ จ่ายเงินค่าเยียวยาให้กับประชาชนมากกว่าพวกโครงการป้องกันน้ำเสียอีก ตนคิดว่าเมื่อทุกคนได้เห็นในสภาพนี้แล้ว ก็จะเร่งดำเนินการให้มีโครงการที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมอีก
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ประกาศภัยพิบัติแล้ว ก็ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 9,000 บาท เบื้องต้นก่อน โดยจะมีเงินเยียวยาอย่างอื่นตามมาอีกก็ขอให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อย
นายกฯ กล่าวต่อว่า ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสหรือไม่ เดี๋ยวมีคนละครึ่งพลัส เฟสสอง ตนเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนดีก็จะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย
“ผมไม่ทราบจะพูดอย่างไร คนไหนรู้สึกขุ่นข้องหมองใจ ขัดเคืองใจ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาล เพราะเมื่อประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่ รัฐบาลหนีความผิดไม่ได้ ก็ขอให้ประชาชนให้อภัยพวกเราด้วย
เราก็จะตั้งใจทำงานดำเนินการโครงการทั้งหลายเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอีก ขอบคุณที่มาพบกันในวันนี้ ก็ได้นำเอาข้าวของยังชีพมาฝากทุกท่านด้วย แต่อย่าลืมไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้เรียบร้อย ขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้สุขภาพแข็งแรง” นายกฯ กล่าว
จากนั้น นายกฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เดินให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า และนายกฯ ยังได้อุดหนุนขนมตุ๊บตั๊บ แล้วนำมาแจกให้กับสื่อมวลชนและขณะที่ร่วมติดตามลงพื้นที่ด้วย