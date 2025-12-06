นายกฯ ขอประชาชนสตูลมั่นใจ รัฐบาลไม่ทอดทิ้งใคร เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำอีก ย้ำ ถือว่ามีความผูกพัน ต้องรับผิดชอบ เพราะให้ผู้แทนยกจังหวัด
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด จ.สตูล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 800 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มึน เพราะเป็นหวัด รับประทานยาแก้หวัดมา อาจจะจำชื่อตำบลผิดไปบ้าง แต่จำพี่น้องชาวสตูลได้ทุกคน เพราะคนสตูลเป็นผู้ที่ตนถือว่ามีบุญคุณกับตนเกือบ 10 ปีแล้ว ที่เราได้รู้จักกันทั้ง สส.โกโต และโกแพ นำตนมาที่จ.สตูล หาเสียงมาพบปะพี่น้องประชาชน
วันนี้ตน และคณะได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เนื่องจากทราบว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วม และความเดือดร้อน ซึ่งโชคดีที่สตูลระบายน้ำได้เร็วกว่า อ.หาดใหญ่ แต่ก็ได้เห็นถึงความเสียหายมากมาย เพราะระดับน้ำเข้ามาค่อนข้างมาก เราจะหาวิธีที่จะเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยให้เร็วที่สุด
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับประชาชน สมัยก่อนตนเป็นรมว.สาธารณสุข พยายามที่จะดูแลสวัสดิภาพของอสม.ทั้งหลาย และในรัฐบาลที่แล้วตนเป็นรมว.มหาดไทย ก็เห็นความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชน ก็พยายามที่จะนำโครงการต่างๆมาแก้ไข
วันนี้ตนมาเป็นนายกฯ แล้ว จะใช้ประสบการณ์จากที่เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง พยายามที่จะเข้าใจปัญหาของประชาชนปัญหาของจังหวัด และสนับสนุนทั้งโครงการต่างๆ การลงทุนเพื่อให้เกิดความสะดวกความปลอดภัยของประชาชนตนก็มีหน้าที่ทำให้มันเกิดขึ้นโดยเร็ว
นายกฯ กล่าวว่า ถ้าจะถามว่าใช้เงินมากหรือไม่ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำ ก็มีค่าเท่ากัน เพราะมันต้องใช้ เผลอๆ ใช้เงินน้อยกว่าที่ต้องเอาเงินมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนได้คนละ 9,000 บาท แต่เมื่อเทียบกับความสูญเสียที่ได้เจอ ซึ่งตนเจอใครก็บอกเติม 0 อีกสองตัวก็ยังไม่คุ้ม
ขอให้เชื่อมั่นว่าในพื้นที่ จ.สตูล มีสส.ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว สามารถที่จะปกป้องงบประมาณต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ส่วนโครงการผนังกั้นน้ำ ทราบว่าถูกบรรจุในงบประมาณปี 2570 แล้ว
“วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจ ที่สตูลคงไม่มีอะไรหนักหนาไปมากกว่านี้แล้ว นอกจากฝนจะตกอีก ซึ่งจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก และนำของมาเยี่ยม ขอให้มั่นใจว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งกัน คนสตูลให้ผู้แทนยกจังหวัดกับพรรคที่ผมเป็นหัวหน้าพรรค ต้องถือว่ามีความผูกพัน
มีพันธะที่จะต้องรับผิดชอบคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสตูลให้มากที่สุด ขอให้มีกำลังใจ ขอให้มีความสุขในช่วงสิ้นปี สิ่งที่ดีเลวร้าย ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปและขอให้ทุกคนช่วยกัน เพื่อทำให้ความทุกข์ของประชาชนมลายหายสิ้นไปให้ได้มากที่สุด” นายกฯ กล่าว