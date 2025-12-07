มนพร พร้อมเปิด ชิงช้าสวรรค์ แม่โขงริเวอร์อาย แลนด์มาร์กใหม่นครพนม มั่นใจยกระดับการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอีก สร้างเศรษฐกิจนครพนม สานต่อนโยบายเพื่อไทย ยกเมืองรองเป็นเมืองหลักแห่งการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.68 ที่จุดก่อสร้างโครงการแม่โขงริเวอร์อาย ชิงช้าสวรรค์ ริมน้ำโขงเทศบาลเมืองนครพนม นางมนพร เจริญศรี สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีต รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วย นายโชติวรุตม์ ทิพย์โฆษิตคุณ ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม ว่าที่ ร.ต.พีรยุทธ ตั้งตระกูล ประธานสภา อบจ.นครพนม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า
รวมถึงแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างชิงช้าสวรรค์แม่โขง ริเวอร์อาย แลนด์มาร์กแห่งใหม่นครพนม โดยเทศบาลเมืองนครพนม ผลักดันร่วมกับทุกภาคส่วน จนกระทั่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กว่า 55 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรก เป็นชิงช้าสวรรค์ความสูงประมาณ 50 เมตร และจะมีการทดลองเปิดบริการ ในวันที่ 15 ธ.ค.68 และเปิดเป็นทางการในวันที่ 2 ม.ค.69 เพื่อบริการประชาชน นักท่องเที่ยวได้ นั่งชมความสวยงาม ของทิวทัศน์ตัวเมืองนครพนม และธรรมชาติสองฝั่งโขงนครพนม
นอกจากนี้ ยังหารือกับทางเทศบาลเมืองนครพนม เกี่ยวกับการผลักดันขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เบื้องต้นอีก 13 ล้านบาท และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ 108 ล้านบาท เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งหมด ให้เกิดความสวยงาม รองรับประชาชน นักท่องเที่ยว
นางมนพร เจริญศรี มั่นใจว่า โครงการแม่โขงริเวอร์อาย ชิงช้าสวรรค์ ถือเป็นแลนด์มาร์กใหม่ จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยว ดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น สอดคล้องการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองรองนโยบายของพรรคเพื่อไทย ยกนครพนม เป็นเมืองหลักแห่งเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
นอกจากนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการสำคัญ ที่จะสอดคล้องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่มีการผลักดันการพัฒนาเส้นทางสายมู นาคาวิถี เชื่อมนครพนม กับ มุกดาหาร อย่างไรก็ตาม จะได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสานต่อนโยบายพรรคเพื่อไทย ยกระดับนครพนม จากเมืองรอง เป็นเมืองหลักแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ในพื้นที่ สร้างรายได้ในพื้นที่