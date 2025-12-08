“เอกนิติ” ปัดตอบ เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบต่อ การเจรจาภาษีสหรัฐ หรือไม่ ก่อนรุด ประชุม ครม.เศรษฐกิจ
8 ธ.ค. 68 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเข้าถึงทำเนียบรัฐบาล และจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7/2568 ในเวลา 10.00 น.
โดยก่อนการประชุม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา ว่าจะส่งผลต่อการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ นายเอกนิติ ได้ปฏิเสธตอบคำถาม ระบุเพียงว่า ขอขึ้นไปประชุม ครม. เศรษฐกิจก่อน
เมื่อถามย้ำถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐไปถึงไหนแล้ว นายเอกนิติ ยังคงปฏิเสธตอบคำถาม ก่อนย้ำว่า ขออนุญาตไปเตรียมการประชุมก่อน