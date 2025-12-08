ชัยวุฒิ จ่อเปิดตัวพรรครักชาติ 10 ธ.ค.นี้ นั่งหัวหน้าพรรค-ลงสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1 ดึงอินฟลูฯ ร่วมงานพรึบ ชูการเมืองคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “พรรครักชาติ” ในวันพุธที่ 10 ธ.ค. เวลา 13.00 น. ที่สามย่าน มิตรทาวน์ (ลานด้านหน้า ทิม ฮอร์ตันส์)

โดยชูภาพพรรคการเมือง สตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้าขับเคลื่อนการเมืองไทยด้วยแนวคิดและพลังของคนเจเนอเรชันใหม่

ทั้งนี้ จะมีอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย อาทิ ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร อดีตผู้ประกวดมิสยูนิเวอร์ส, โฟล์ค ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว นักแสดง, กอล์ฟ ทัศนัย ทองมี ผู้ประกาศข่าว และ ลูกกอล์ฟ ฐิติพันธุ์ เกยานนท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ จะนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค และจะเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรค

ชัยวุฒิ เปิดตัวพรรครักชาติ นั่งหัวหน้า-ลงปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1 ดึงอินฟลูฯ ร่วมงานพรึบ

ชัยวุฒิ เปิดตัวพรรครักชาติ นั่งหัวหน้า-ลงปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1 ดึงอินฟลูฯ ร่วมงานพรึบ

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