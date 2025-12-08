สกลธี เผย 15-16 ธ.ค.เตรียมคัดผู้สมัครสส.กทม.ทั้ง 33 เขต จาก 150 คน ส่ง กก.บห. เคาะ 24 ธันวา ลั่นต้องเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นกรุงเทพฯฟ้าใหม่
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้จัดให้ผู้แสดงความจำนงสมัคร สส.ในแคมเปญ – สส.ที่ดี…”คุณเองก็เป็นได้นะ” ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏมีผู้สนใจเข้ามาสมัครมากกว่า 150 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครสส.ทั้ง 33 เขตในกรุงเทพฯ
น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่มีบุคคลให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และเกินความคาดหมาย โดยมีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนที่ไม่ใช่นักการเมือง แต่มีใจรักและมีความมุ่งมั่น เพราะมีความรู้ทางวิชาการจริงๆ หวังนำองค์ความรู้เหล่านี้ ที่แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ มาช่วยและร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯ และประเทศ
นายสกลธี กล่าวต่อว่า ครั้งนี้เป็น First Meet หรือ นัดพบกันครั้งแรก ของผู้สนใจสมัคร เพื่อระดมสมอง ระดมความคิด เพราะเชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมกันในครั้งนี้ ต่างมาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจสุจริต และอยากจะเห็นการเมืองสุจริตภายใต้พรรคประชาธิปัตย์เหมือนๆกัน
การมาพบกันรอบนี้ ไม่ได้จบเพียงครั้งนี้ แต่เรายังมีการระดมความคิดอย่างนี้อีกในครั้งถัดไป เพื่อนำไอเดียที่เกี่ยวกับกรุงเทพฯ และประเทศ มาออกแบบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
“ทุกท่านที่เข้ามาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของพรรคใน 33 เขต ของกทม. ต่างถือว่าเราเป็นครอบครัวประชาธิปัตย์ สามารถเข้ามาช่วยระดมสมองในการพัฒนากรุงเทพฯ และประเทศไปพร้อมกันได้“ นายสกลธี กล่าว
นายสกลธี กล่าวอีกว่า ในวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้จะสัมภาษณ์รายบุคคล และพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคน ให้กรรมการคัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพื่อขอมติเลือกผู้เหมาะสม ลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 24 ธ.ค. ฉะนั้น ขอให้มั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้ง สส.เขตกทม. ของพรรคฯมีครบถ้วนทุกกระบวนการตามกฏหมาย และความชอบธรรม
นายสกลธี กล่าวด้วยว่า ตนก็เป็นเหมือนทุกคน เพราะครั้งแรกที่ตนเดินเข้ามาในพรรคปี 2550 ตนไม่รู้จักนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค แต่พรรคก็ให้โอกาส จนมีพื้นที่และมีการทำงานทางการเมืองมาจนถึงวันนี้ และขอให้ทุกคนมั่นใจในกระบวนการของพรรคฯ เพราะเราทุกคนในวันนี้จะเปลี่ยนให้กรุงเทพฯ เป็นกรุงเทพฯฟ้าใหม่ ไปด้วยกัน