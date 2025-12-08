ปภ.รายงานผลการปฎิบัติงานฟื้นฟูหาดใหญ่คืบหน้าเร็ว คาดแล้วเสร็จทันตามกำหนด “7 วัน ประชาชนกลับบ้าน 14 วันหาดใหญ่สะอาด”

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง ผนึกกำลังกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่โซน 3 (ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหาดใหญ่) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ทีมปฏิบัติการได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในบริเวณต่างๆ เป็นระยะทางรวม 8.332 กิโลเมตร และขนย้ายเศษขยะปริมาณรวม 2,636 ตัน ในพื้นที่ถนนเทศาพัฒนา ซอย 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 10 11 11/1 12 13 ซอยจันทคาร 2 และซอยหน้าวัดท่าเคียน

สรุปการทำงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในพื้นที่โซนที่ 3 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย.) กระทรวงมหาดไทย เก็บเศษขยะและล้างทำความสะอาดเป็นระยะทางรวมสะสม 60.87 กิโลเมตร และขนย้ายเศษขยะปริมาณรวมสะสม 13,164 ตัน

สำหรับแผนการทำงานในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยจะยังคงดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ และฉีดล้างถนนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกในพื้นที่ก็ตาม

กระทรวงมหาดไทย โดยปภ. จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งกรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการเก็บเศษขยะฉีดล้างทำความสะอาด และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเร็วที่สุด

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