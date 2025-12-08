จุลพันธ์ เสียใจต่อครอบครัวทหารที่เสียชีวิต พร้อมห่วงความปลอดภัยประชาชน จี้รัฐบาลเร่งดูแลความปลอดภัย พร้อมสื่อสารข้อเท็จจริง ความชอบธรรมปกป้องอธิปไตยต่อนานาชาติ
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า “จากสถานการณ์ชายแดน ผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิต และผมรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับ
ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ และเร่งสื่อสารกับนานาชาติถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยไทย
ผมจะติดตามการประชุม สภาความมั่นคงเช้านี้อย่างใกล้ชิด ขอส่งกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนด้วยครับ”