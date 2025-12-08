ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ตีตกคำร้องขอวินิจฉัย ‘ลวรณ’ ปลัดกระทรวงการคลัง กำหนดนโยบายจัดเก็บภาษีไม่ชอบ

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่ น.ส.รัชชร วิไลสกุลยศ ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 213 โดยกล่าวอ้างว่า นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ถูกร้อง ที่กำหนดนโยบายโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า และให้กรมสรรพากร คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยการนำกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (17) มาบังคับใช้ในโครงการลดหย่อนภาษี ไม่เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียภาษีฐานล่างได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เป็นการเอื้อประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้มีรายได้สูงมากกว่าผู้มีรายได้น้อย ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้อง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 62

โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ผู้ร้อง ยื่นฟ้องผู้ถูกร้อง ต่อศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เป็นเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561มาตรา 47 (4)

ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติ ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213

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