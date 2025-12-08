นายกฯ ประชุมออนไลน์ผู้ว่าฯ 7 จังหวัดชายแดน เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยประชาชน ห้ามขาดแคลนอาหาร-ยา เตรียมเลือดให้พร้อม
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา 7 จังหวัด
ประกอบด้วย บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี , ตราด, จันทบุรี และสระแก้ว ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงติดตามการอพยพ และการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุปะทะระหว่างไทย – กัมพูชา
โดยนายกฯ สั่งการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน อพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัย กำชับดูแลประชาชนในศูนย์อพยพให้ดีที่สุด พร้อมกำชับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนห้ามขาดแคลนอาหาร ยา และสิ่งของจำเป็น
นายกฯ ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ร่วมกันกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เพื่อให้แนวหน้าได้ทำงานโดยไม่ต้องห่วงข้างหลัง และยังสั่งการให้เตรียมความพร้อมเรื่องโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ เตรียมเลือดให้พร้อม และให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูพี่น้องประชาชนศูนย์อพยพ