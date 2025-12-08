สรวงศ์ เผย เพื่อไทยเตรียมสรรหาผู้สมัคร สส.นนทบุรีใหม่แทน ‘จิรพงษ์’ เตรียมขอความเห็น สส.ปมยื่นซักฟอก หลังเกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กำกับดูแลพื้นที่ภาคกลาง ให้สัมภาษณ์กรณีนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ภายหลังใช้ที่ สปก.โดยไม่มีสิทธิ์ ว่า ไม่มีอะไร ตอนนี้เจ้าตัวทราบเรื่องแล้ว เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะสรรหาคนใหม่ พร้อมย้ำว่าไม่เป็นไร ถือว่าดีที่รู้ก่อนสมัคร ไม่มีปัญหา

เมื่อถามว่าตอนนี้มีเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา พรรคเพื่อไทยยังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เป็นข้อกังวลอยู่ แต่อย่าลืมว่า หน้าที่ของฝ่ายค้าน คือการตรวจสอบรัฐบาล ต้องบอกว่าเราพร้อม แต่ทั้งหมดเราต้องคำนึงหลายๆอย่าง หลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ เราก็มาเจอปัญหาชายแดนอีก ตอนนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังประชุมเครียดอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อ

เมื่อถามว่าที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทยในวันที่ 9 ธ.ค.จะมีการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีการประชุม สส.อาจมีการถกกัน เพราะอย่างไรเราต้องขอความเห็นจาก สส.ด้วย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มิ.ย.69 อัพเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
2

ร้านแรกเหลี่ยมจัด ให้ 100 นึงค่าน้ำมัน เจ้าของดึงทองกลับไปอีกร้าน น้ำตาไหลหลังรู้ราคาจริง
3

ราคาทองวันนี้ 20 มิ.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดมา ปรับตัวเพิ่มขึ้น
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ผบ.ตร. เด้ง ผบช.ภ.8 เข้ากรุ เซ่นปมข้อมูลประชุมหลุดว่อนเน็ต ตั้ง กก.สอบ ส่อบกพร่องหน้าที่
6

"ปลัดรุ่งเรือง" ยื่นศาลอาญาคดีทุจริตภาค8 ฟ้อง 'นฤชา' อธิบดีปกครอง ออกคำสั่งเด้งมิชอบ
7

ปกครอง ทลายผับเถื่อนนครปฐม ยาเสพติดเกลื่อนพื้น นักเที่ยวฉี่ม่วงอื้อ ปล่อยเด็กเข้ามา 37 คน
8

อดีต นายกอบต. อัตวินิบาตกรรมตนเอง ขณะภรรยาออกไปใส่บาตรหน้าบ้าน
9

หิ้วทำแผน แก๊ง พ.อ.อ. ฆ่าหมกป่าแก่งคอย เล่านาทีลงมือ บุกไปอุ้มถึงห้อง รับปืนจากผู้บงการข้างสุสาน
10

คฑา ชินบัญชร เผย 3 ราศีเฮงยืน 1 ดาวอังคารยกเข้า 21 มิ.ย. ดวงการงานเด่น-ก้าวหน้า