สรวงศ์ เผย เพื่อไทยเตรียมสรรหาผู้สมัคร สส.นนทบุรีใหม่แทน ‘จิรพงษ์’ เตรียมขอความเห็น สส.ปมยื่นซักฟอก หลังเกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กำกับดูแลพื้นที่ภาคกลาง ให้สัมภาษณ์กรณีนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ภายหลังใช้ที่ สปก.โดยไม่มีสิทธิ์ ว่า ไม่มีอะไร ตอนนี้เจ้าตัวทราบเรื่องแล้ว เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะสรรหาคนใหม่ พร้อมย้ำว่าไม่เป็นไร ถือว่าดีที่รู้ก่อนสมัคร ไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่าตอนนี้มีเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา พรรคเพื่อไทยยังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เป็นข้อกังวลอยู่ แต่อย่าลืมว่า หน้าที่ของฝ่ายค้าน คือการตรวจสอบรัฐบาล ต้องบอกว่าเราพร้อม แต่ทั้งหมดเราต้องคำนึงหลายๆอย่าง หลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ เราก็มาเจอปัญหาชายแดนอีก ตอนนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังประชุมเครียดอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อ
เมื่อถามว่าที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทยในวันที่ 9 ธ.ค.จะมีการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีการประชุม สส.อาจมีการถกกัน เพราะอย่างไรเราต้องขอความเห็นจาก สส.ด้วย