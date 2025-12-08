อนุทิน เห็นแล้ว ฮุนเซน ปล่อยภาพ บอกไร้สาระ ไม่หวั่นไหว โฆษกรัฐบาล ชี้รูปเก่า ลั่นความสัมพันธ์กับอธิปไตยคนละเรื่องกัน กร้าวต้องจบในรัฐบาลนี้
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 8 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ว่า เป็นภาพเก่า ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
การเดินทางไปของนายอนุทิน ในเวลานั้น ตามภาพน่าจะเป็นในร้านอาหาร ถือเป็นเรื่องปกติ และคิดว่าเป็นสไตล์ของฝั่งนั้นอยู่แล้วที่ชอบใช้วิธีแบบสแกมเมอร์ที่จะเอามาแบล็กเมล ซึ่งนายกฯ ทราบเรื่องนี้แล้ว ไม่ได้มีความหวั่นไหว ยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ ไม่อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับอธิปไตยของไทยได้
ดังนั้น การปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ มั่นใจในกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ทำผลงานให้เราได้เห็นมาแล้วในหลายเวที และขอให้มั่นใจในตัวนายกฯ และรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯไม่ได้ให้ค่าสมเด็จฮุน เซน ใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกฯ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระ สิ่งที่เรามุ่งหวังวันนี้มันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับใคร แต่มันเป็นเรื่องอธิปไตยของชาติ เป็นเรื่องที่ตอนนี้คนไทยทั้งชาติรวมใจกัน อยากให้ตระหนักว่าวันนี้การที่ผู้นำของกัมพูชามาโพสต์ลักษณะนี้ต้องการอะไร ต้องการให้เกิดการโจมตีนายกฯหรือไม่ ย้ำว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าที่นายอนุทินเดินทางไปกัมพูชาในอดีต ก่อนจะมีปัญหา
เมื่อถามว่าคิดว่าเขาจะมีภาพในสต็อกเพิ่มอีกหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า มันคงไม่ได้มีปัญหา ถ้าดูจากภาพ ก็เป็นความสัมพันธ์ธรรมดา ไปร้านอาหาร ไปวัด ไมได้ไปเดินในห้องนอนเขา ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขนาดนั้น
เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่า ประชาชนอาจไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ก็เข้าใจได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่เชื่อมั่นและส่วนหนึ่งไม่เชื่อมั่น ถือเป็นทัศนคติของแต่ละคน แต่อยากให้มั่นใจในทหารและกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อได้เห็นท่าทีเหล่านี้แล้ว นั่นแสดงว่ารัฐบาลซัพพอร์ตการดำเนินการเหล่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่าคนในพรรคไปลงทุนในกาสิโน จะถือโอกาสนี้แก้ข้อกล่าวหาเลยหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า คงไม่ใช่ เพราะการดำเนินการทั้งหมด มันเริ่มต้นจากฝั่งเขาก่อน มีการดำเนินการที่มุ่งหมายชีวิต
จากภาพ เราจะเห็นว่าภาพของทหารที่ถูกยิง ถ้าไม่มีเสื้อเกราะคงจะเสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น การโต้ตอบ แน่นอนว่าเรามีแสนยานุภาพมากกว่าเขา ซึ่งในการโต้ตอบแต่ละครั้ง หมัดต่อหมัดเท่ากัน น้ำหนักตัวเราเยอะกว่าเขา เขาเจ็บกว่าเราแน่นอน เรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตย เป็นเรื่องที่คาราคาซัง เป็นเรื่องที่คนไทยถามหลายครั้งว่าเมื่อไหร่จะจบสักที และรัฐบาลคิดว่าคราวนี้มันต้องจบ