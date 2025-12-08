มติวิปรัฐบาล ไฟเขียว เพิ่มวันประชุมร่วมรัฐสภา ถกแก้ไข รัฐธรรมนูญ วาระสอง 12 ธ.ค.
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานประธานวิปรัฐบาล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญคือการกรอบ กรอบเวลาในการประชุมร่วมรัฐสภารัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 10 ธ.ค. และครั้งที่2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค. เวลา 09.00น. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2
ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติ ดังนี้ การประชุมในวันที่ 10 ธ.ค. เริ่มประชุมเวลา 09.00-24.00 น. ส่วนในวันที่ 11 ธ.ค. เริ่มประชุมเวลา 09.00-24.00 น. โดยจะลงมติเห็นด้วย ทั้ง 2 วัน และหากไม่จบก็จะพิจารณาต่อในวันที่ 12 ธ.ค. เพื่อให้การพิจารณาจบ วาระ 2