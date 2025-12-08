ชูวิทย์ ซัดวิธีแบล็กเมล์ ฮุนเซน แสดงถึงความ ‘จนตรอก’ ของกัมพูชา ชี้เป็นวิธีถนัดของ “สแกมเมอร์” ที่ใช้หากินมาโดยตลอด
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิสัยและวิธีของ ฮุนเซน ที่ใช้เล่นงานไทย โดยระบุดังนี้
สันดานสแกมเมอร์
ขณะนี้เป้าหมายหลักการโจมตีทางโซเชียลของกัมพูชาอยู่ที่รัฐบาล นายกฯ และรัฐมนตรีหลายคน เคยได้ผลในรัฐบาลก่อน โดยใช้การอัดเทป อังเคิล
นับว่าเป็นวิธีถนัดของ “สแกมเมอร์” ที่ใช้หากินมาโดยตลอด
มิน่าเล่า กัมพูชาถึงเป็นดินแดนแห่งสแกมเมอร์อันดับหนึ่งของโลก หลอกลวงผู้คนทุกประเทศ ดูดเงินไปอย่างมหาศาล
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งของรายได้สกปรกเหล่านี้ จุนเจือไปถึงฮุนเซน และผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด
รูปถ่าย นายกฯ อนุทิน กับ นางบัน สเร มอม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชา ที่ฮุนเซนนำมาเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีความน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าจะได้ผล แสดงถึงความ “จนตรอก” ของกัมพูชา
ในรูปเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านในอดีต ที่ย่อมมีการติดต่อสื่อสาร ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นรูปในสมัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังดีอยู่
สถานการณ์ขณะนี้ คนไทยรวมใจเป็นหนึ่งในการจัดการปัญหาชายแดน วิธีการ “แบล็กเมล์” ฮุนเซนใช้เป็นประจำ คนไทยรู้ทัน ได้แต่ขำขันเพราะมันปั่นเก่งดี
ยุให้คนไทยทะเลาะกันเอง อันเป็นสันดานดั้งเดิมของฮุนเซน ตั้งแต่ตอนเขมรสามฝ่ายรบกันเองเมื่อ 30 กว่าปีก่อน นายกฯ อนุทิน อาจถูกตำหนิจากน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ในครั้งนี้รัฐบาลและทหารต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจัดการยุติปัญหาชายแดน
สามัคคีคือพลัง พี่น้องคนไทยทั้งหลายตื่นเถิด นี่คือเหตุผลสำคัญว่า ”ทำไมเราต้องมีทหารในการปกป้องอริราชศัตรู“
และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน ระหว่างไทยกับกัมพูชา