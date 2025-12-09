เผ่าภูมิ จี้ทำหวยเกษียณ หลังสลากเพื่อการออมของรัฐบาลอนุทินแท้ง ทำไม่ได้จริง แนะอย่ากลัวเสียหน้า ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ ยันเพื่อไทยกลับมา ทำแน่
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2568 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรมช.คลัง กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลเลี่ยงทำ “หวยเกษียณ” เพราะเป็นของเพื่อไทย กลัวเสียหน้าทางการเมือง แล้วแก้เกี้ยวตัดหน้าสู้ด้วย “สลากเพื่อการออม”
แต่ก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่า ถูกคณะกรรมการกฤษฎีกาตีตก เพราะเกินอำนาจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งเสาหลัก Quick Big Win ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ล้มเหลว คิดไม่รอบคอบ ไม่คิดรอบด้าน สุดท้ายแท้ง ทำไม่ได้จริง
ทั้งนี้ หวยเกษียณพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มทำทันที เพียงแค่รัฐบาลใจกว้าง และเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง นโยบายไม่มีของใครทั้งนั้น ถ้าเป็นประโยชน์ มันก็คือเป็นของประชาชน แต่ไม่ทำก็ไม่เป็นไร เพื่อไทยจะกลับมาทำหวยเกษียณงวดแรกทันที