อรรถพล เผย น้ำมันสำรอง เหลือเฟือ ประสานกองทัพตลอดเวลา พร้อมเติมเต็มตามความต้องการ ชี้ ยับยั้งการขายน้ำมันไปกัมพูชาเป็นประเด็นความมั่นคง ให้กองทัพพิจารณา
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเตรียมพร้อมสำรองน้ำมันช่วงการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เรามีการเตรียมสำรองอย่างเพียงพอ ได้ประสานกับกองทัพตลอดเวลา และประสานจุดเติมน้ำมันให้เพียงพอกับการปฏิบัติการของกองทัพ
มีการพูดถึงจุดสถานบริการน้ำมันบางจุดที่ปิดไป ในจุดที่ปลอดภัยได้ตั้งเป็นศูนย์บริการน้ำมันให้กับทั้งหน่วยทหาร และประชาชน สำหรับในเรื่องปริมาณสำรองไม่ต้องห่วง มีปริมาณที่เพียงพอ
เมื่อถามว่ามีการสำรองไว้เพียงพอสำหรับกี่วัน นายอรรถพลกล่าวว่า หลายวัน อย่างต่ำที่สุด 45 วัน แต่ในสภาวะที่วิกฤตเช่นนี้เราประสานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด หากต้องการจะเติมเต็มที่จุดไหนอย่างไรก็พร้อมจะส่งให้ทางกองทัพ
เมื่อถามว่าการสำรองน้ำมันยังอยู่ในขั้นของการสู้รบ ยังไม่ถึงกับภาวะสงครามใช่หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า ถ้าหมายถึงการสำรองทั้งประเทศ ก็ยังไม่ถึงระดับนั้น ตอนนี้โฟกัสแค่ของกองทัพก่อน ซึ่งปัจจุบันปริมาณการสำรอง ด้วยกำลังการผลิต ต้องใช้คำว่าเพียงพอเหลือเฟือ ขอให้ประชาชนสบายใจได้
เมื่อถามถึงประเด็นการยับยั้งการขายน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชา นายอรรถพลกล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคง เป็นประเด็นที่กองทัพจะพิจารณา เป็นเรื่องของการปฎิบัติการทางยุทธการ