นายกฯ บอกสู้ๆ ก่อนขึ้นประชุม ครม. ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระอุ คาดแจ้งที่ประชุมวางแนวดูแลประชาชนพื้นที่ชายแดน ขณะที่ รมต.แจ้งลาประชุม 4 คน

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินจากตึกไทยคู่ฟ้า มา ตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์

โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา แต่นายกฯไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยกกำปั้นขึ้น ก่อนพูดว่า “สู้ๆ”

ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา นายกฯ กล่าวเพียงว่า ขอขึ้นไปประชุมก่อน

ทั้งนี้ ในการประชุม ครม. คาดว่า นายกฯจะมีการกำชับที่ประชุม ในการวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา รวมถึงการขยายเยียวยาค่าปลงศพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด นอกพื้นที่สงขลา และยังมีการขอความเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Quick Big Win ที่ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุม ครม.วันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และ จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม

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