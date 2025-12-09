ไทยก้าวใหม่ เปิดตัวผู้สมัครสส.ภาคใต้ นำ 4 ยุทธศาสตร์ด้ามขวานทอง พัฒนาพื้นที่ ดร.เอ้ ขอคนใค้ไม่เลือกพรรคแบบเดิม ยันตั้งใจเปลี่ยนแปลงประเทศ สร้างอนาคตที่ดีกว่า ถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาล คนใต้ไม่จน-ไม่จมน้ำ-ไม่แพ้สิงคโปร์ มาเลเซียแน่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่พรรคไทยก้าวใหม่ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. ภาคใต้ จำนวน 15 คน ภายใต้สโลแกน “มอบเสื้อ สวมหมวก พร้อมลุย“ และแถลงยุทธศาสตร์ด้ามขวานทอง นโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันของพรรค เพราะทุกครั้งที่เราจะเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครสส.แต่ละชุด เราจะเปิดตัวพร้อมกับนโยบายด้วย ขอย้ำว่า พรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจจะเป็นพรรคที่เปลี่ยนแปลงประเทศ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกให้หลานของคนไทย ดังนั้น พรรคไทยก้าวใหม่นโยบายที่มาจากเรา คือนโยบายที่ทําได้จริง และต้องทํา ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากทีมคนมืออาชีพจริงๆ
“วันนี้เห็นหรือไม่ว่าการบริหารประเทศโดยไม่ใช่ความรู้ มีความเสียหายเป็นอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ อย่างประเมินค่าไม่ได้” นายสุชัชวีร์ กล่าว
นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ทีมงานยุทธศาสตร์นโยบายภาคใต้ และยุทธศาสตร์ของพรรคฯ ได้ทํานโยบายชุดแรก 4 อย่าง และยังจะมีนโยบายภาคใต้ตามมาอีกจํานวนมาก โดยขอใช้คําว่า 4 นโยบายแรกแห่งการพัฒนาด้ามขวานทอง
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า 4 นโยบายแรกคือ 1.เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ เราเห็นแล้วว่ามีโครงการในภาคเหนือ ภาคอีสาน ทําไมถึงยังไม่มีในภาคใต้ ทั้งที่ภาคใต้เชื่อมโยงกับประเทศที่เป็นลูกค้าสําคัญที่สุด ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว คือมาเลเซียและสิงคโปร์ นี่จะเป็นนโยบายเรือธงของผู้ที่จะประสงค์ลงสมัคร สส.ภาคใต้ และเป็นนโยบายเรือธงของพรรค
หากมีเส้นทางนี้ จะสามารถสร้างรายได้ตลอดเส้นทางมหาศาล สร้างจีดีพีประเทศไทย สร้างเงินในกระเป๋าคนใต้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่คือนโยบายของพรรคก้าวใหม่ ที่จะสนับสนุนให้คนใต้มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลก พรรคไทยก้าวใหม่ขออาสาเป็นหัวหอกสนับสนุนคนใต้ให้มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับมาเลเซีย กรุงเทพฯ และไปยังประเทศจีนให้ได้
2.เพิ่มเติมเส้นทางรถไฟสายอันดามัน ไม่เคยมีมาก่อนที่พรรคใดบอกว่า จะสร้างเส้นทางรถไฟสายอันดามัน เพื่อยกระดับความเจริญของจังหวัดที่สวยงาม แต่ยังยากจน เมื่อมีรถไฟสายนี้แล้ว ก็จะเปลี่ยนชีวิตคนที่ยากจนให้เป็นคนร่ำรวย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ถ้าพรรคไทยก้าวใหม่มีโอกาสเป็นรัฐบาล
3.พลิกโฉมภูเก็ตสู่การเป็นอาเซียนฮับ มีอะไรที่ภูเก็ตสู้สิงคโปร์ไม่ได้หรือ แต่ทําไมภูเก็ตวันนี้ไข่มุกอันดามันจึงไม่ยกระดับตัวเองเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เหมือนกับสิงคโปร์ วันนี้พรรคไทยก้าวใหม่ไม่ยอม เราเสนอนโยบายยกระดับภูเก็ต ให้เจริญทั้งภาคใต้และประเทศ จะมีมหาลัยระดับโลกมาตั้งที่ภูเก็ตให้ได้อย่างสิงคโปร์
4.นโยบายหัวใจ 4 ห้อง แก้ปัญหาภัยพิบัติ ธรรมชาติภาคใต้อย่างยั่งยืน จะมีนโยบายทั้งระยะสั้นกลางยาว ที่แก้ปัญหาภัยพิบัติ มีศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัติ ส่วนกลางเชื่อมโยงกับภาคใต้แบบเรียลไทม์ มีการวางแผนการปรับตัว ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ทํามาตรฐานการรับมือภัยพิบัติ เพราะภาคใต้เป็นหัวใจของพรรค เป็นหัวใจของตนเช่นเดียวกัน
ตนมีความผูกพันกับพี่น้องคนใต้โดยสายเลือด ทนไม่ได้ที่คนใต้วันนี้จมน้ำตา ความทุกข์แสนสาหัส ไม่มีอะไรเหลือเลย จากความผิดพลาดในการบริหารงานของผู้นําในพื้นที่ และรัฐบาล ทั้งที่ข้อมูลทุกอย่างมี แต่สุดท้ายบริหารอย่างไม่มืออาชีพ โดยไม่ใช้ความรู้ สุดท้ายมันรุนแรงยิ่งกว่าการคอร์รัปชั่นด้วยซ้ำ เพราะสูญเสียทุกอย่าง ทั้งชีวิต
วันนี้พรรคไม่ยอม ตั้งใจพลิกโฉมการรับมือภัยพิบัติภาคใต้ เป็นต้นแบบของประเทศไทยให้ได้ คนใต้เลือกแบบเดิมก็ได้แบบเดิม ถึงเวลาแล้วที่ต้องเลือกพรรคที่ตั้งใจจะเปลี่ยนภาคใต้ ดูแลลูกหลานให้เขาได้ร่ำรวย มีโอกาสในชีวิต ได้อยู่อย่างปลอดภัย ไม่ต้องหนีน้ำท่วม
“วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ในฐานะที่ผมหัวหน้าพรรคที่เป็นคนใต้ ไม่ยอมให้คนใต้ต้องจน ไม่ยอมให้คนใต้ต้องจม วันนี้พรรคฯขอประกาศว่า ถ้าพรรคไทยก้าวใหม่มีโอกาสเป็นรัฐบาล คนใต้ไม่จน ไม่จมน้ำ และคนใต้จะไม่แพ้สิงคโปร์ มาเลเซีย แน่นอน” นายสุชัชวีร์ กล่าว
สำหรับรายชื่อผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. ภาคใต้ มีดังต่อไปนี้ 1.นายกิตติเดช วรรณบวร จังหวัดตรัง
2.นายสุมิตร สามห้วย จังหวัดตรัง 3.น.ส.อัจฉรา วงศ์สุทธิวัตร จังหวัดตรัง 4.นายสุริยา แก้วเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.นายโรสลี บือราเฮง จังหวัดนราธิวาส 7.นายบุญยงค์ ทองมุสิก จังหวัดพังงา 8.นายอธิคม ขุนแก้ว จังหวัดพัทลุง 9.นายศุภณัฐ สำอางค์ จังหวัดพัทลุง 10.นายวิวัฒน์ หนูมาก จังหวัดพัทลุง
11.นายสมภพ สุภนรานนท์ จังหวัดยะลา 12.นายธนาคม พจนาพิทักษ์ จังหวัดสตูล 13.นายเรืองเดช เติมทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 14.นายณัฐพงษ์ สาโรจน์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15.นายมาโนช เพชรชู จังหวัดสุราษฏร์ธานี