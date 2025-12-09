นายกฯ ไม่สน ‘ฮุน เซน’ ปล่อยคลิป-ภาพโจมตีสร้างความนิยม ลั่นไม่ต้องสร้างกระแส คนยังให้กำลังใจ ให้คำมั่นกองทัพ รัฐบาลหนุนทุกรูปแบบ ย้ำหยุดยิงไม่ได้แล้ว ชม‘สีหศักดิ์’เรียกทูตทั่วโลกแจงแล้ว
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม. กรณีได้รับรายงานกัมพูชาใช้โดรนพลีชีพโจมตีเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่า กองทัพรับทราบ และมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้ว พวกเราต้องให้กำลังใจกันเยอะๆ อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ
ผู้สื่อข่าวถามถึงการรับมือการบิดเบือนข้อมูลของกัมพูชาว่าจะชี้แจงต่อนานาประเทศอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตทั่วโลกมารับฟังคำอธิบาย รวมถึงได้ชี้แจงต่อเวทีสหประชาชาติ ซึ่งท่านมีความชัดเจนอยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือทางด้านการทูต การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราไม่มีปรุงแต่ง ทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เกิดจากความจริง ไม่เช่นนั้นเราจะไปพูดกับโลกไม่ได้
เมื่อถามว่ากัมพูชายังไม่ติดต่อมาเจรจาใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่มีครับ”
ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ติดต่อมาหรือเราไม่เจรจา นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยดำเนินการในสิ่งที่ควรจะทำ ได้แสดงความเป็นประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น ตอนนี้ให้กำลังใจผู้ที่ปกป้องประเทศ และอธิปไตยของเราดีกว่า
เมื่อถามว่ามีคำสั่งให้ทหารหยุดหรือไม่ นายกฯ ยืนยันว่า ไม่มี ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว รัฐบาลให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วว่าให้ดำเนินการตามแผนการที่คิดไว้อย่างเต็มที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ
เมื่อถามย้ำว่าจะดำเนินการจนกว่ากองทัพกัมพูชาจะสิ้นสภาพใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “กองทัพเขา ไม่ใช่กองทัพเรา กองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพ”
เมื่อถามว่าสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกมาเปิดเผยภาพถ่าย นายกฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน พร้อมโจมตีว่าเป็นการสร้างกระแสทางการเมือง นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ข้าวต้ม ก็มีแต่คนให้กำลังใจ คงไม่ต้องไปสร้างกระแสตามที่คนต่างชาติเขาว่า
ส่วนที่สมเด็จฮุน เซน ออกมาเปิดภาพแบบนี้ เป็นวิธีการแบบสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่ได้สนใจตรงนั้น ที่นี่ประเทศไทย จะสนใจ และกังวลกับเรื่องดูแลประชาชนเท่านั้น คนอื่นไม่สน