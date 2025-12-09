ครม.ไฟเขียว คุมเข้มการใช้จ่ายรัฐ ชี้เงินมีจำกัด หลังงบภัยพิบัติสูง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำภาระการคลังพุ่ง หวั่นกระทบเครดิตเรตติ้งของประเทศ

วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันเดียวกันนี้ ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องแนวทางในการกำกับการดำเนินโครงการมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศและวินัยทางการคลัง เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีวินัย

“รัฐบาลมีทรัพยากรคือเงินที่จำกัด มีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่า งบส่วนนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องนี้”

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลอุดหนุนช่วยเหลือผ่านกลไกของรัฐวิสาหกิจ แล้วต้องชดใช้คืนในภายหลังนั้น ถือเป็นภาระทางการคลัง และทำให้พื้นที่ทางการคลัง (physical space) ลดน้อยลง โดยผลกระทบของการใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือไม่ว่า ยิ่งใช้จ่ายมาก พื้นที่ทางการคลังก็จะยิ่งน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศสูงขึ้น และจะส่งผลให้เครดิตเรตติ้งของประเทศได้ในอนาคต ดังนั้น จึงต้องระวังให้มากขึ้น เพราะหากหนี้ในส่วนนี้มากขึ้น ต้นทุนทางการเงินของประเทศจะสูงเพิ่มขึ้นด้วย

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