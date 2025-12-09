ครม. แต่งตั้ง-โยกย้ายหลายกระทรวง ‘พีรพันธ์’นั่งเลขาฯสศก. ‘ศรัญญู’ นั่งอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ตั้ง 4 รองเลขาฯก.พ.ร. จิระพงศ์ รองปลัดคมนาคม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างและเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายพีรพันธ์ คอทอง พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร
3. นายศรัญญู พูลลาภ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1.นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
2.นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
3.น.ส.ณฐิณี สงกุมาร ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
4.น.ส.จิตตา กิตติเสถียรนนท์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.คมนาคม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1.นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
2.นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
2. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
3. นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
4. นางยุพิน บัวคอม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
5. นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป