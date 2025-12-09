วันนอร์ ชี้ เป็นสิทธิรัฐบาล ขอหารือต่อรัฐสภาเปิดอภิปราย ตามมาตรา 165 บอกทำได้ ไม่ทับซ้อนกับการยื่นซักฟอกของฝ่ายค้าน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงรัฐบาลเตรียมขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 เพื่อปรึกษาหารือในปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงวันที่ 24-26 ธ.ค.นี้ว่า เป็นสิทธิของรัฐบาลที่จะดำเนินการและยื่นเรื่องมายังประธานรัฐสภาให้ดำเนินการ
แต่ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาลว่า จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น อยู่กับการหารือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งมายังตน หากเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ก็สามารถดำเนินการได้
เมื่อถามว่าการยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 สามารถทำทับซ้อนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ทำได้ ไม่ทับซ้อน เพราะเป็นการดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
ทั้งการอภิปรายทั่วไปโดยมีการลงมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 รวมถึงกรณีรัฐบาลร้องขอ แต่ในการอภิปรายตามมาตรา 151 และมาตรา 152 นั้น ในสมัยประชุมหนึ่ง ทำได้เพียงครั้งเดียว