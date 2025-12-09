ครม.ไฟเขียวงบ 164 ล้าน จ่ายค่าปลงศพ 9 จังหวัดใต้ อนุมัติ หมื่นล้าน เยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์จ่ายเยียวยา ไม่ต้องทำประชาคม แค่มีผู้นำชุมชนรับรอง ลดความยุ่งยาก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,405,769,100 บาท สำหรับกรณีอุทกภัยทั้งประเทศ

ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อุดหนุนทุกหลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัย 9,000 บาทและจ่ายแบบขั้นบันไดกรณีท่วมเกิน 30 วัน 5,000 บาทเกิน 60 วัน 10,000 บาทเกิน 90 วัน 15,000 บาทและเกิน 120 วัน 20,000 บาท เพิ่มเติม

และเห็นชอบขอปรับหลักเกณฑ์พิจารณาอุดหนุนผู้ประสบอุทกภัย จากเดิม ต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่ไม่ได้มีการรับรองให้ทำประชาคม เพื่อเป็นการรับรองทดแทนนั้น ให้เปลี่ยนเป็นต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใดคนหนึ่ง โดยตัดการทำประชาคมออก เนื่องจากการเยียวยาในรอบที่ผ่านมา การทำประชาคมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ ถือว่ามีความยุ่งยากกับประชาชน

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติงบประมาณปี 2569 งบกลาง สำหรับจ่ายค่าปลงศพผู้ประสบอุทกภัย และอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 9 จังหวัดภาคใต้ หลังจาก ครม.อนุมัติจ่ายค่าปลงศพให้กับผู้เสียชีวิตที่จ.สงขลา รายละ 2 ล้านบาทไปแล้ว

โดยรอบนี้ จะเพิ่มจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ ตรัง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ล้านบาทและงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 ล้านบาท และใช้หลักเกณฑ์เยียวยาเหมือนกับกรณีจ.สงขลา

ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาค่าปลงศพ โดยมีผู้ว่าฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นคณะกรรมการพิจารณา

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