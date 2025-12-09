ครม.อนุมัติงบให้มหาดไทย 10,405 ล้านบาท เยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์จ่ายเยียวยา ไม่ต้องทำประชาคม แค่มีผู้นำชุมชนรับรอง ลดความยุ่งยาก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ
ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,405,769,100 บาท สำหรับกรณีอุทกภัยทั้งประเทศ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อุดหนุนทุกหลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัย 9,000 บาท และจ่ายแบบขั้นบันได กรณีน้ำท่วมเกิน 30 วัน 5,000 บาท เกิน 60 วัน 10,000 บาท เกิน 90 วัน 15,000 บาท และเกิน 120 วัน 20,000 บาทเพิ่มเติม
พร้อมเห็นชอบขอปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอุดหนุนผู้ประสบอุทกภัย จากเดิมที่ต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่ไม่ได้มีการรับรองให้ทำประชาคม เพื่อเป็นการรับรองทดแทนนั้น
ให้เปลี่ยนเป็นต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใดคนหนึ่ง โดยตัดการทำประชาคมออก เนื่องจากการเยียวยาในรอบที่ผ่านมา การทำประชาคมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ ถือว่ามีความยุ่งยากกับประชาชน