เท้ง มอง รัฐบาลทำได้ เสนอญัตติตาม ม.165 หรือไม่ บอกขอดูถกแก้ รธน.วาระ 2-3 ก่อน ค่อยตัดสินใจ ยื่นไม่ไว้วางใจหรือไม่ ย้ำหารือหน้าบ้านหลังบ้านตลอด หวังทุกอย่างเดินหน้าตาม MOA
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวรัฐบาลอาจเสนอขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ อาจทําให้ไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงตาม MOA และเป็นผลให้ฝ่ายค้าน เช่น พรรคเพื่อไทย หากยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 จะล่มไปด้วยว่า การยื่นญัตติในลักษณะนั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้
ตนคงไปตอบแทนไม่ได้ว่าควร หรือไม่ควรยื่น แต่หากจะเปิดอภิปรายขึ้นมาไม่ว่าเวทีใดก็ตาม โดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ สําหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระสองนั้น ขอให้ติดตามการทําหน้าที่ของพรรคประชาชน ซึ่งเรามุ่งหวังว่าจะเดินหน้าได้ตามกรอบ MOA
เมื่อถามว่าจะต้องพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหรือไม่ว่า ระหว่าง 15 วันหลังผ่านวาระ 2 จะไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือต้องพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนและพรรคประชาชน เราหารือทั้งหน้าบ้านหลังบ้านกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภามาตลอดไม่ว่าฝ่ายใด แต่ไม่มีการเจรจาตกลงใดๆ ว่าตกลงแล้วจะหลบให้ ยื่นให้ ไม่มีการพูดคุยใดๆ อย่างนั้น
แต่เราได้แสดงเหตุผลว่าวัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนในการเซ็น MOA ให้เกิดขึ้นเพื่ออะไร เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไปพร้อมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น การที่แต่ละพรรคแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจยื่นหรือไม่ยื่นญัตติ หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค
สำหรับพรรคประชาชน เรายืนยันว่าขอดูการพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระสองและสามก่อน ซึ่งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เมื่อถามว่าจะใช้ตัวชี้วัดไหนเป็นหลัก จำนวนเสียง สว.หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างน้อย ต้องมีการพิจารณาผ่านในวาระสอง และวาระสาม ส่วนเนื้อหาสาระที่ตอนนี้ผ่านมาจากชั้นกรรมาธิการแล้ว ถ้าสามารถดําเนินการผ่านไปได้อีก 2 วาระที่เหลือ ก็เชื่อว่าการดําเนินการตาม MOA ยังเดินหน้าต่อ