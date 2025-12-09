อนุทิน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร ภูมิใจไทย ครบทั้ง 4 เขต นภินทร มั่นใจเกิน 50% ชนะแน่ โวกระแสพรรคดี-ว่าที่ผู้สมัครทำงานในพื้นที่ตลอด

วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.สมุทรสาคร ทั้ง 4 เขต

ประกอบด้วย นายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ นายธนวัฒน์ ทองโต และนายปัญญา ชวนบุญ โดยนายอนุทิน ได้สวมเสื้อแจ๊คเก็ตพรรคให้กับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 4 คน

ขณะที่ นายนภินทร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า ในส่วนของจ.สมุทรสาคร พรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครลงสู้ครบทั้ง 4 เขต โดยมีความมั่นใจกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ว่าจะผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีกระแสที่ดี และทุกคนทำงานในพื้นที่มาตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เคยเป็นอดีต สส.สมุทรสาคร หลายสมัย นายธนวัฒน์ ทองโต อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ และนายปัญญา ชวนบุญ อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร พรรคภูมิใจไทย ปี 2566

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