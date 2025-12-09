อนุทิน สวมเสื้อภูมิใจไทย เปิดตัวรุ่นสอง รัชกิจประการ ลงสนามการเมือง ส่ง ปีเตอร์ ลูก โกโต ชิง สส.สตูล เขต 1 แทน พิบูลย์ รัชกิจประการ
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 9 ธ.ค.68 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดตัวนายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ หรือปีเตอร์ ลูกชายของนายพิบูลย์ รัชกิจประการ หรือโกโต ว่าที่ผู้สมัครสส.สตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
แทนนายพิบูลย์ รัชกิจประการ ที่จะไปเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และนายอนุทินยังสวมเสื้อแจ็คเก็ต พรรคภูมิใจไทย ให้กับนายพีรพัฒน์อีกด้วย
จากนั้นนายพีรพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนมีความต้องการที่จะมาลงสมัครเป็น สส.สตูล และในปัจจุบันเป็นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสตูล พร้อมระบุว่าตนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
สำหรับนายพิบูลย์ รัชกิจประการ เป็นน้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม และแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย