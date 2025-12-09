เพื่อไทย ส่งกำลังใจ ยก 5 ข้อจี้รัฐบาลดูแลความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก ขอกองทัพรักษาอธิปไตย ยึดหลักตอบโต้ได้สัดส่วน คุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนและชาติเป็นหลัก
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.พรรคประจำสัปดาห์ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อและประธาน สส.พรรค ทำหน้าที่ประธานการประชุม
จากนั้นเวลา 16.00 น. นายจุลพันธ์ แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พรรคเพื่อไทยได้ประชุมภายในเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวางท่าทีของพรรคในการช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุด
พรรคเพื่อไทยขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้อง 1.ให้รัฐบาล กองทัพดำเนินการรักษาอธิปไตยโดยยึดหลักการตอบโต้อย่างได้สัดส่วน คุ้มครองประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนและของชาติเป็นหลัก
2.เรียกร้องให้รัฐบาลเดินงานต่างประเทศในเชิงรุก โดยยึดหลักยุทธศาสตร์โลกล้อมกัมพูชา มีการพูดคุยเจรจากับประเทศต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่ให้ไทยเสียเปรียบในเวทีโลก ขณะนี้ข้อเท็จจริงคือข่าวสารที่สะท้อนไปยังเวทีต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อต่างชาตินั้น ภาพสะท้อนออกไปโดยเฉพาะข่าวต่างๆ ไม่ได้เป็นผลบวกกับประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลต้องสื่อสารกับผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป
3.ขอให้รัฐบาลยึดกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เรื่องนี้จะเป็นเกราะกำบังประเทศไทยในเวทีโลกในระยะยาวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนี้อย่างเหมาะสม
4.ขอให้รัฐบาลยึดในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นหลัก ทั้งที่อยู่ในเขตชายแดนของไทย รวมถึงคนไทยที่ดำรงชีวิต ประกอบอาชีพอยู่ในกัมพูชาด้วย รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
5.พรรคเพื่อไทยโดย สส.และผู้สมัครของพรรคที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือประชาชน และใช้ช่องทางการสื่อสารของพรรคทุกช่องทาง ให้ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยจะทำหน้าที่ประสานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรคได้มอบให้รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส.อุบลราชธานี และกรรมการบริหารพรรคอยู่ในพื้นที่ โดยทั้งสาม จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการแก้ไขปัญหา เพื่อผ่อนเบาภาระประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม เราเดินหน้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไป ขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน