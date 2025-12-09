ไตรศุลี โต้สำนักข่าวต่างประเทศ ปมไทยตอบรับข้อเสนอมาเลเซีย หยุดยิงกับเขมร ยังย้ำจุดยืนเดิม ไม่หยุดปฏิบัติการ ชี้ รบ.ไทยสื่อสารบนข้อเท็จจริง ไม่ปรุงแต่ง

วันที่ 9 ธ.ค.68 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีที่มีสื่อต่างประเทศรายงานว่า ไทยตอบรับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกี่ยวกับการหยุดยิงกับกัมพูชาในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยได้แสดงไว้

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ตอบรับหรือหารือในลักษณะข้อตกลงหยุดยิงใดๆ กับฝ่ายมาเลเซีย ทั้งยังยืนยันจุดยืนตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า สถานการณ์ขณะนี้ไม่อาจหยุดปฏิบัติการได้ และกองทัพไทยต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดน

“ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ ได้กล่าวชัดเจนว่า ไทยยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเจรจาจากกัมพูชา และรัฐบาลยังคงดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพชายแดน พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงข้อมูลต่อเอกอัครราชทูตทั่วโลก และยืนยันข้อเท็จจริงบนเวทีสหประชาชาติแล้วว่า ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเหตุปะทะ พร้อมย้ำว่าการสื่อสารของรัฐบาลไทยตั้งอยู่บนข้อมูลจริง ไม่มีการปรุงแต่ง

ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ไม่หลงเชื่อข้อมูลคลาดเคลื่อนจากต่างประเทศ ซึ่งอาจสร้างความสับสนในช่วงสถานการณ์อ่อนไหว

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