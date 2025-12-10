อนุทิน ลั่นอำนาจยุบสภา อยู่ในมือนายกฯ แย้ม พ.ร.ฎ.ยุบสภา ร่างรอแล้ว รอแค่เวลาเหมาะสม เหน็บคนว่างงานแซะเปิดตัวสมาชิกภูมิใจไทยเพราะทำใจไม่ได้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมร่วมรัฐสภา กรณีมีกระแสข่าวส่งสัญญาณยุบสภาว่า “ผมอยู่นี่ บอกไม่มีแล้วจะมีได้อย่างไร การดำเนินการยุบสภาคืออำนาจของนายกรัฐมนตรี ที่จะทูลเกล้าฯขึ้นไป”
ผู้สื่อข่าวถามว่าการยุบสภายังเป็นไทม์ไลน์เดิมอยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นอำนาจของนายกฯ
เมื่อถามย้ำว่านายกฯระบุว่าการยุบสภา อาจเร็วกว่าวันที่ 31 ม.ค.2569 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ใช่ เราดูสถานการณ์ ดูความเหมาะสม ผู้สื่อข่าวถามว่าร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภา เตรียมพร้อมไว้แล้วใช่หรือไม่ นายกฯ ยิ้ม พร้อมพยักหน้ารับ
เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์ว่านายกฯ ไปเปิดตัวผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เหมาะสมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวชอบถามแต่ถามไม่หมด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีประชุมพรรคภูมิใจไทย ทุกวันอังคาร เพื่อทำการบ้านและท่าทีของพรรค หากต้องมีการลงมติทิศทางจะเป็นอย่างไร ใครจะรับผิดชอบประเด็นไหนเพราะวันพุธจะมีประชุมสภา
ดังนั้น อย่าไปจับเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะคนว่างงานก็ชอบแบบนี้ และวิธีการทำการเมืองแบบนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และแต่ละคนที่ออกมาพูดก็เหมือนยังทำใจไม่ได้
เมื่อถามว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินไปถึงวาระ 3 ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็พยายามเต็มที่เพราะมีเอ็มโอเออยู่