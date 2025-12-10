พริษฐ์ วอนสมาชิกรัฐสภา สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไทยย้ำจำเป็นต้องมีส.ส.ร. ยึดโยงประขาขน
วันที่ 10 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ.. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ
น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะกมธ.ที่สงวนความเห็น อภิปรายให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 151 คน มาจากประชาชนแต่ละจังหวัด และรัฐสภาแต่งตั้งตามคุณสมบัติ เพื่อทำหน้าที่กำกับและกลั่นกรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผู้ยกร่างเขียนขึ้น และที่มา โดยตัดประเด็นการมีผู้สนับสนุนตอนสมัคร เพราะเป็นการเปิดช่องให้จัดตั้งทางการเมือง กีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชน
“ส.ส.ร.เป็นกลไกช่วยให้รัฐธรรมนูญใหม่ยึดโยงกับประชาชน ดังนั้น ส.ส.ร.จึงต้องมีที่มาที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน มีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล กำกับการทำงานของกมธ.ยกร่างและกมธ.รับฟังความเห็น และมีอำนาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นหลักประกันกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่โปร่งใส รอบคอบ ทั้งนี้ ส.ส.ร.ถือเป็นองค์ประกอบที่สามที่จำเป็นต่อการเมืองไทย ที่จะทำให้รัฐธรรมนูญใหม่ชอบธรรม ได้รับการยอมรับและยึดโยงกับประชาชน” น.ส.ขัตติยา อภิปราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กมธ.ฝั่งพรรคประชาชน โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะ กมธ. อภิปรายตามที่สงวนความเห็นตอนหนึ่งว่า เสียดายที่กมธ.เสียงข้างมากเห็นต่างจากพรรคประชาชน ตัดกลไก กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และแปลงสภาพจากสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100 คน ไปเป็น กมธ.รับฟังความคิดเห็น
ทั้งนี้ พรรคประชาชนยืนยันว่า กลไกที่เสนอนั้นไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกลไกเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรง แต่กำหนดให้ประชาชนเลือกมาเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภาคัดเลือก ส่วนสภาที่ปรึกษาที่ออกแบบไม่ใช่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ จึงไม่อยู่ในข่ายข้อห้ามตามที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุ
“หากยอมรับการตีความเช่นนั้น หมายความว่าให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ไปรับฟังนายก อบจ. ทุกจังหวัด เพราะเป็นตัวแทนของประชาชน จะถูกตีความว่าทำไม่ได้ เพราะนายก อบจ.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ ดังนั้น หากมองว่ากลไกที่พรรคเสนอเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอให้รัฐสภาลงมติสนับสนุน” นายพริษฐ์ อภิปราย