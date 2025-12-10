เท้ง ชี้นายกฯส่งสัญญาณยุบสภาก่อนกำหนด หากเดินตามกรอบ MOA ก็ไม่เสียหาย ขอดูผลโหวต รธน.วาระ 2-3 ประกาศกร้าว ปชน.ตรวจสอบเต็มที่ แม้ไม่ยื่นซักฟอกเองก็พร้อมทำหน้าที่
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากรัฐบาลใช้เหตุผลเรื่องสถานการณ์ชายแดนอยู่ต่อแล้วทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จ รับได้หรือไม่ว่า เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ การบริหารสถานการณ์ชายแดน หรือการแก้ไขปัญหาอื่นที่มีความสำคัญกับประชาชน อย่างน้ำท่วมภาคใต้
ทุกเรื่องเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ไปผูกกันทุกเรื่อง และสิ่งที่สำคัญสำหรับรัฐบาลคือบริหารสถานการณ์อย่างดีที่สุด และทำตามกรอบ MOA ในสถานะของพรรคฝ่ายค้านเองก็เดินหน้าตรวจสอบอย่างเต็มที่ การแก้รัฐธรรมนูญก็พิจารณาอยู่ในสภา
เมื่อถามว่าเมื่อวานนี้ (9 ธ.ค.) นายกฯ เปิดใจกับส่วนราชการว่าอาจจะยุบสภาเร็วกว่ากำหนด มองเป็นการวางเกมปูทางเพื่อสร้างคะแนนนิยมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องไปถามนายกฯ เอง ตราบใดที่ทุกอย่างยังเดินไปตามกรอบ MOA การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังเดินหน้า และทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งได้ จะยุบสภาให้เร็วขึ้นกว่ากรอบที่ตกลงกันไว้ ก็ไม่ได้เสียหาย
เมื่อถามว่าให้คะแนน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ในการบริหารราชการแผ่นดินเท่าไหร่ ในฐานะที่เคยโหวตให้เป็นนายกฯ จากคะแนนเต็มสิบ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คงไม่ได้ให้คะแนน คิดว่าเป็นเรื่องการตรวจสอบเรื่องต่อเรื่อง ประเด็นต่อประเด็น อย่างสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือท่าทีของนายกฯ ต่อสายตานานาชาติ ที่มองไทยว่าเป็นฝ่ายรุกราน ฝ่ายกระหายสงคราม ตนไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
เมื่อถามว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่นายกฯ ชิงยุบสภาก่อน ฉากทัศน์ที่พรรคประชาชนวางไว้เป็นอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องดูผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระสอง ว่าผ่านหรือไม่ และวาระสามเป็นอย่างไร เราพูดชัดเจนหลายครั้งว่าหากการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดลง ไม่เป็นไปตาม MOA เราก็พร้อมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 ทันที
เมื่อถามถึง 1 ใน 3 ของ สว.แปรญัตติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนจะทำอย่างไร หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ต้องรอดูการโหวต ซึ่งร่างของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ไม่ได้มีเสียง สว. 1 ใน 3 และการสงวนคำแปรญัตติเป็นสิทธิของ สว.บางส่วน แต่ต้องดูที่การโหวตสู้ในสภาใหญ่
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนจะถอยในประเด็นนี้หรือไม่ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปได้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ดูที่การลงมติดีกว่าว่าถอยหรือไม่ เชื่อว่าพวกเราพร้อมทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
ต่อข้อถามว่าจนถึงวันนี้คิดถูกแล้วหรือไม่ที่โหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้กระบวนการทุกอย่างเดินหน้าอยู่ ตราบใดที่เป็นไปตามกรอบ MOA เชื่อว่าสิ่งที่พวกเราได้ตัดสินใจอยู่บนฐานประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ได้ดูที่คะแนนนิยมของพรรคเป็นตัวตั้ง
2 ปีที่ผ่านมา เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง 3 คน ตราบใดที่ยังไม่แก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศ ไม่ได้แก้ไขระบบการเมืองให้ดีขึ้น อนาคตจะเลือกตั้งสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถผลักดันประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได้ จึงเป็นที่มาที่เราตัดสินใจในวันนั้น
เมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเพื่อไทย เรื่องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนได้พูดคุยกันหลายเวที ยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยมีข้อตกลงใด เพื่อจะบอกว่ายื่นหรือไม่ การจะยื่นซักฟอกเป็นสิทธิของแต่ละฝ่าย ส่วนเขาจะยื่นหรือไม่ เป็นการตัดสินใจของเขา แต่พรรคยืนยันว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามา เราพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนบอกมาตลอดว่าพร้อมตรวจสอบ และบอกว่าพฤติกรรมนายกฯ อันตราย จะตรวจสอบอย่างไรให้มากกว่านี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกจากการอภิปรายแล้ว ต้องดูที่การลงมติ แต่เวลานี้ยังมาไม่ถึง คล้ายกับคำถามที่บอกว่า สว. 1 ใน 3 เราจะถอยหรือไม่ถอย ตนว่าอย่าเพิ่งตั้งข้อสังเกตเกินเลยกว่านี้ รอดูที่การโหวตในสภาฯแล้วจะเห็นการทำหน้าที่ของเรา
เมื่อถามย้ำว่าประเทศรอเวลาได้ขนาดนั้นเลยหรือ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราไม่เคยรอ เราตั้งคำถามผ่านกรรมาธิการ เราเชิญรัฐมนตรีมาชี้แจง แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายท่านเท่าที่ควร เราใช้การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ไม่ใช่ตั้งคำถามวิจารณ์อย่างเดียว ในทุกๆ ทาง เราพยายามประคับประคองสถานการณ์ให้ดีกับประเทศมากที่สุด และทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน