ณัฐพงษ์ ออกโรงขอเสียงหนุนฟื้นสภาที่ปรึกษาร่างรธน. ย้ำกระบวนการจัดทำ รธน.ใหม่ต้องยึดโยงประชาชน สกัดกินรวบผู้ยกร่าง โหวตมาตรา 4 (256/1) ผ่านฉลุย
เมื่อเวลา 12.55 น. วันที่ 10 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ.. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายร่างมาตรา 4 (มาตรา 256/1) ว่าด้วยองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน ผ่านการสนับสนุนความเห็นที่กมธ.ของพรรคประชาชนสงวนไว้ ที่เสนอให้มีกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการยึดโยงประชาชน
นายณัฐพงษ์ อภิปรายว่า กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อยากได้ที่ไม่มีคนกลุ่มใดที่กินรวบผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในกระบวนการต่อไปได้ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยไม่ถอยหลัง รวมถึงต้องการปลดล็อกเงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตที่ยืดหยุ่น
“ผมเข้าใจในข้อจำกัดทางการเมืองและสภาพทางการเมืองที่เป็นจริง ทั้งเงื่อนไข ใช้เสียง สว. 1 ใน 3 ที่เห็นชอบวาระสาม และเสียงฝ่ายค้าน 20% จึงต้องเป็นตรงกลางที่ทุกฝ่ายเห็นชอบและกรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตอบเกินคำถาม และในกระบวนการสุดท้ายต้องได้เสียงเห็นชอบจากประชาชนในกระบวนการทำประชามติ ดังนั้น ต้องฟังเสียงประชาชนว่าต้องการหรืออยากเห็นอะไรด้วย” นายณัฐพงษ์ ระบุ
จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 4 ตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 328 ไม่เห็นชอบ 266 งดออกเสียง 21 ไม่ลงคะแนน 3