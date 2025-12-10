แสวง โพสต์อำลา ‘อิทธิพร-สันทัด’ พ้นประธาน -กกต. บอกเป็นเกียรติ เป็นความทรงจำ
หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่งตั้งนายณรงค์ กลั่นวาริน เป็น ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) คนใหม่ แทนที่นายอิทธิพร บุญประคอง ซึ่งพ้นแหน่งประธาน กกต.เนื่องจากครบวาระเมื่อเดือน ส.ค. 2568
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2568 นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ได้โพสต์รูปภาพถือพวงมาลัยไหว้ กอดอำลา นายอิทธิพร บุญประคอง และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต.ที่ครบวาระ และภาพเดินไปส่งขึ้นรถที่ลานจอดรถศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานกกต.
พร้อมระบุข้อความว่า “ที่ผ่านมา…รู้สึกเป็นเกียรติ…จากนี้ต่อไป…มันเป็นความทรงจำ…”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของนายแสวง นั้น จากการจับสีหน้าท่าทางพบว่า ภาพที่มีการสวมกอดระหว่างนายแสวง และนายอิทธิพรนั้น ปรากฏว่านายอิทธิพร เม้มปาก สีหน้าอาวรณ์