‘พ.ต.อ.ทวี’ย้ำเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ใช่แค่เลือกสส. แต่เป็นการเลือกสสร. เพื่อมาทำรธน.ใหม่ เสนอสูตร 10 หยิบ 1 เพื่อเลือก กมธ. ร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 ธค. การประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ วาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ร่วมอภิปรายว่า ประเด็นการเรียกร้อง สสร. จะต้องเรียกร้องผ่านการเลือกตั้งสส.ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ใช่การเลือก สส. เพื่อมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ต้องเป็นการเลือกตั้ง สส. จำนวน 500 คนมาร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่แทนฉบับ 2560 แล้ว ควรจะยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า สส. ที่จะเข้ามาในสมัยหน้า ต้องไปประกาศให้ประชาชนรู้ว่าจะทำรัฐธรรมนูญที่แบ่งปันอำนาจ แบ่งปันทรัพยากรแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ หรือสิทธิ์ต่าง ๆ มากมายอย่างไร เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นหลักประกันของประชาชนคนไทย ทั้งประเทศความเหลื่อมล้ำ และความยากจน จะต้องเป็นศูนย์คนต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า พรรคการเมือง ต้องหาผู้สมัครที่ไม่ใช่เป็นนักซื้อเสียง ไม่เป็นนักครอบงำประชาชน แต่จะต้องมาทำหลักเกณฑ์ของประเทศ คือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น ความกังวลเรื่องไม่มี สสร. นั้น เมื่อคนไทยเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ท่านอย่าไปดูถูกประชาชน เราอย่าดูถูกคนเลือกตั้ง จึงต้องจัดหาคนที่มีคุณภาพพอให้ผู้เลือกตั้ง ทั้งนี้ตนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นด้วยกับจำนวนผู้จะสมัคร ทั้งขอเสนอให้ใช้สูตร 10 หยิบ 1 ขอเป็น 70 คน เพื่อหาคนที่ดีที่สุดซึ่งเข้าใจปัญหาประชาชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ต้องการสร้างอนาคตให้ประชาชน เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน หากเป็นสูตร 20 หยิบ 1 ตนไม่มั่นใจว่าจะดีพอ และผู้ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ มีผลงานการวิจัย เคยศึกษารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีอะไร ต้องให้ประชาชนรับรองด้วย
“อยากฝากว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ใช่การเลือกตั้งสส. แต่เป็นการเลือกตั้งสสร.เข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด”