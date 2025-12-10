“จาตุรนต์” ชี้ สูตร 20หยิบ1 เปิดช่องพรรคการเมือง-สว. จัดตั้งคนทำรธน.แนะให้ปรับสัดส่วนเลือกผู้ร่างเจาะจงตามความเชี่ยวชาญ ด้าน “ปธ.กมธ.” แจ้งเหตุผลเพื่อไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรธน.
ต่อมาเวลา 14.20 น. การประชุมร่วมรัฐสภา เข้าสู่การพิจารณาร่างมาตรา 256/2 ว่าด้วยขั้นตอนของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมาธิการ (กมธ..) ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งกมธ.เสียงข้างมาก แก้ไขให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน การแสดงวิสัยทัศน์ และรายชื่อผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และยื่นรายชื่อให้รัฐสภาดำเนินการเผยแพร่บัญชีผู้สมัคร รวมถึงหลักฐาน ให้ประชาชนตรวจสอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด
ทั้งนี้การอภิปรายของ กมธ.เสียงข้างน้อย ในฝั่งพรรคเพื่อไทย สงวนความเห็นให้แก้ไข เนื่องจากกังวลในเงื่อนไขที่กมธ.เสียงข้างมากกำหนดนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลวของการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นผู้ทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่า ตามกลไกที่กมธ.เสียงข้างมากเสนอ คิดว่าจะมีผู้สมัครจำนวนมาก นับหมื่นคน แต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่าพรรคการเมืองจะเตรียมคนของตัวเองไว้แล้ว ดังนั้นการสมัครจะมีผู้สมัครน้อย เพราะรู้ว่าพรรคการเมือง หรือ สว. ที่รวมกลุ่มกัน จะเลือกใคร และให้ใครไปสมัคร ด้วยสูตร 20 หยิบ1 จะล้มเหลว ที่คิดว่าเลือกจากคนที่หลากหลาย แต่ด้วยสิ่งที่กำหนดจะทำให้การคัดเลือกกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญซบเซา คนทั้งประเทศไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีคนสมัครเพราะไม่อยากไปให้เสียเวลา หากไม่ได้รับการติดต่อหรือทาบทามมาก่อน
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่าสูตร 20 หยิบ 1 มีความกังวลต่อความรู้ความสามารถของบุคคลที่มาทำร่างรัฐธรรมนูญ หรืออาจกระจุกตัวอยู่ในบางคุณสมบัติ ทำให้คนร่างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพียงพอ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงสงวนความเห็นให้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยให้รัฐสภาเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญตามที่กำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
การที่กำหนดให้มาจากสูตร 20 หยิบ 1 เชื่อว่าคนจะมีส่วนร่วมน้อย ควรกำหนดสัดส่วนให้มีผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบที่กลัว คือ เสียงข้างมากรัฐสภากำหนดได้ไปหมด กำกับโดยเสียงข้างมากของรัฐสภาที่รวมตัวกัน กำหนดทิศทางของรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด
ด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ.ฯชี้แจงว่า เนื้อหาของกมธ.ฯได้พิจารณาในหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั้ง 4 วรรคที่บัญญัติ ทั้งการให้ผู้สมัครต้องมีผู้สนับสนุน 100 คน และต้องมีกระบวนการตรวจสอบ ต้องแสดงวิสัยทัศน์ เผยแพร่ประวัติและเอกสารสมัครให้ประชาชนตรวจสอบ เหตุผลสำคัญที่กมธ.ฯพิจารณา เพื่อให้การแก้ไขผ่านไปโดยไม่มีการส่งตีความ ที่ทำให้ระยะเวลาถูกทอดยาวออกไปโดยไม่จำเป็น ต้องอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าการแก้ไขของกมธ.ฯนั้นจะตอบโจทย์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทำให้นายจาตุรนต์ ใช้สิทธิ์อภิปรายและย้ำว่า ในการประชุมกมธ.ฯมีการพูดว่าเสียดายที่กมธ.ฯบางพรรคงดออกเสียง จึงจะสงวนไว้จริงจังว่าจะเอาการเลือกตั้งโดยประชาชนกลับมา แต่วันนี้ไม่ปรากฏ หรือปรากฏน้อยมากว่าต้องการอย่างเดิม หรือ เห็นตามที่ประธานกมธ.ฯชี้แจง ซึ่งเดิมประธานกมธ.ฯไม่ได้สรุปในทำนองดังกล่าว ว่าจะขัดกับคำนิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
“การตำหนิกัน โทษกันไปมา ใครงดออกเสียง หรือทำตรงข้าม สุดท้ายแล้ว คนที่อยากได้ร่างเดิม ลึกๆ ก็ยอมเพราะไม่อยากให้ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” นายจาตุรนต์ กล่าว
ทำให้ นายณัฐวุฒิ ชี้แจงอีกครั้งว่า ที่บอกว่าตนไม่ได้พูดในประเด็นที่สรุป เพราะตนในฐานะประธานในที่ประชุม กมธ.ฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นแบบจำเพาะได้ แต่ไม่ใช่ไม่เคยพูด ดังนั้นการที่สรุปนั้นเป็นไปตามที่มีการบันทึกการประชุมครั้งที่ 8 และ 9 ซึ่งหลักการพื้นฐานเป็นไปตามที่นำเสนอและเป็นบทสรุปมติของกมธ.ฯ
จากนั้นที่ประชุมลงมติโดยเสียงข้างมาก 315 เสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ.เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย 255 เสียง