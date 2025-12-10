“ชัยวุฒิ” โว พรรครักชาติ จ่อเปิดตัวผู้สมัคร-แคนดิเดตนายกฯ ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอุดมการณ์ เล็งแก้กฎหมายช่วยเหลือคนทำกิน เชื่อนายกฯ ไม่ชิงยุบสภาฯ เหตุ แก้รัฐธรรมนูญ-ปัญหาชายแดน ยังไม่จบ
10 ธ.ค. 68 – ที่สามย่าน มิตรทาวน์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดตัวหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรครักชาติ ถึงแนวคิดการเปิดตัวพรรครักชาติ ว่า
การเมืองวันนี้ไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่อยากเข้าสู่วงการการเมือง และการเลือกตั้ง จึงมาคุยว่า อยากให้มีพรรคการเมือง ที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมือง ก่อนจะรวมตัวกันตั้งเป็น พรรครักชาติ
ผู้สื่อข่าวถามถึง นโยบายของพรรครักชาติ ที่จะใช้ในการสู้ศึกเลือกตั้ง นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นโยบายหลักของพรรค อยากให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยคิดนโยบายช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือคนตัวเล็ก และช่วยเหลือกลุ่ม SME ที่มีปัญหาเรื่องของการแข่งขัน ให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ และที่สำคัญคือการเข้าไป ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้อให้กับคนไทยมีโอกาสในการทำมาหากิน
เมื่อถามถึงความพร้อม การจัดทำสาขาพรรค และการวางตัวผู้สมัครของพรรครักชาติ ในขณะที่อยู่ในช่วงใกล้ยุบสภาฯ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตอนนี้พรรคเพิ่งเริ่ม แต่คิดว่า จะทำให้ดีที่สุด และส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามกรณีที่ประกาศว่า พรรครักชาติ ไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง จะนำมาชูเป็นนโยบายของพรรคด้วยหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาใหญ่ของการเมือง คือการมีกลุ่มทุนหรือผลประโยชน์ ซึ่งทำให้ไม่ตรงไปตรงมา พรรคการเมืองทำงานได้ไม่เต็มที่เพื่อประชาชน วันนี้คนไทยมีความต้องการอยากให้พรรคการเมืองทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ไม่มัวเกรงใจใครหรือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรที่ นายกฯ จะยุบสภาฯ ก่อนไทม์ไลน์ที่กำหนด นายชัยวุฒิ กล่าวว่า คิดว่าวันนี้เวลาเหลือไม่มากอยู่แล้ว จะยุบก่อนหรือหลังไม่มีผลต่อการเมือง วันนี้อยากให้พรรคการเมืองทุกพรรคเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเลือกตั้ง นำเสนอนโยบาย และสิ่งดีๆ ให้เกิดรัฐบาลในอนาคตที่เข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า ประเมินหรือไม่ว่า การยุบสภาจะเกิดขึ้นในปีนี้ หรือปีหน้า 2569 นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะยุบสภาฯ เพราะเรื่องของรัฐธรรมนูญ กำลังแก้ไขอยู่ และยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการป้องกันชายแดน คิดว่ารัฐบาลจะทำงานครบตามข้อตกลง คงไม่เหมาะสมที่จะมายุบสภาฯ ในตอนนี้ และไม่สามารถตอบแทนใครได้ แต่มองจากสถานการณ์ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรครักชาติ ที่มีกรรมการบริหารเป็นคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในวงการบันเทิงจำนวนมาก นายชัยวุฒิ กล่าวว่าว่า ขอให้ติดตามต่อไป วันนี้เป็นการเปิดตัวพรรค ในเรื่องของแคมเปญ และนโยบาย พรรคจะมีการเปิดตัวอีกครั้ง
ส่วนจะมีการเปิดตัว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคด้วยหรือไม่ นายชัยวุฒิ ระบุว่า ต้องรอโอกาสต่อไป ค่อยๆ ทำเป็นระยะ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจการเมือง ที่อยากสมัคร สส. และสมาชิกพรรค ขอให้มาทำงานร่วมกันกับเรา ในอนาคตตนจะมีการเปิดตัวนโยบาย และเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งจะครบ 3 คนหรือไม่ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ แต่ยืนยันว่า พรรคมีคดีเดตนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
ส่วนจะมีกูรูรวมถึงนักวิชาการ จะมาร่วมงานกับพรรคด้วยหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า มีแน่นอน แต่ให้รอเปิดตัว