ไชยชนก เข้าแจง กมธ.ความมั่นคง ปมสแกมเมอร์ พร้อมตอบทุกเรื่อง หวังไม่โดนเกมการเมือง เผยให้ข้อมูลป.ป.ช.แล้ว คดีสินบน 40 ล้าน เชื่อไปสุดทางแน่
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ วาระการปราบปรามสแกมเมอร์ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน ว่า ตนพร้อมตอบทุกอย่าง ไม่มีอะไรต้องปิดบัง
วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะเรามีความตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้จริงๆ ที่ผ่านมาได้พูดคุยกัน เนื่องจากมีประเด็นที่นายรังสิมันต์ เผยแพร่ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นประเด็นการเมือง
ทั้งนี้ ตนและรมว.ยุติธรรม เคยเชิญนายรังสิมันต์ มาให้ข้อมูล แต่ท่านไม่ได้มา จึงหวังว่าการเชิญในครั้งนี้จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างจริงจัง หวังว่าจะไม่ใช่เกมการเมือง ตนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีทุกอย่างพร้อม ตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้
เมื่อถามว่าพร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างกับ กมธ.ใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ทุกอย่างที่ตนดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้ได้หมด แต่บางเรื่องเป็นข้อมูลในกระบวนการในคดีพิเศษ จึงไม่แน่ใจว่าจะให้ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน
เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีคดีสินบน 40 ล้านบาท นายไชยชยก กล่าวว่า จบจากกระบวนการของตนไปนานแล้ว เราให้ข้อมูลทุกอย่างตามกฎหมาย ตอนนี้เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็น่าจะไปสุดทาง ตนเลยไปโฟกัสเรื่องอื่นต่อ ในฐานะผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทำได้เพิ่มเติม
เมื่อถามว่าเรื่องไปสุดทางแล้วใครเป็นคนผิด คนถูกกล่าวหาคือใคร นายไชยชนก กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ ทราบมาว่ามีการเชิญบุคคลที่ตกเป็นข่าวมาให้ข้อมูล แต่ยังไม่ได้เข้าไปให้ข้อมูล ซึ่งได้ออกหมายเรียกแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่มา ส่วนสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ ไม่ใช่อำนาจของตน