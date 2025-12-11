เสธ.เบิร์ด ลั่น ฮุน เซน ใกล้จนตรอก ขู่ทำลายอาวุธร้าย หากใช้คุกคามไทย บอก ประเทศที่ 3 ปกป้องกัมพูชา เท่ากับเห็นด้วยกับ สแกมเมอร์

วันที่ 11 ธ.ค.2568 พล.ท.วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

ข้อความฝากถึง ฮุน เซน พ่อ ฮุน มาเนต

  1. วิเคราะห์ภูมิประเทศแนวปะทะ ฝั่งไทยเป็นป่าและ ภูเขา การตั้งฐานทหารจึงอยู่กับป่า
    ส่วนฝั่งเขมร มีการนำบ้านคนมาตั้งประชิดชายแดน การตั้งฐานทหารของกัมพูชาจึงใช้บ้านคน อาคารเป็นฐานทหาร ที่ตั้งยิงอาวุธและศูนย์ควบคุมอาวุธ (ใช้ประชาชนเป็นโล่)
  2. จากข้อ1 การปฏิบัติการของไทย เราใช้หลักป้องกันตนเอง และเมื่อพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นเราจึงต้องทำลายภัยคุกคามนั้น
  3. จากข้อ2 นั่นหมายความว่าถ้าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้อยู่ที่บ้านใครเราก็ทำลายภัยคุกคามนั้น
  4. จากข้อ3 อาวุธยิงระยะไกลของกัมพูชาก่อนหน้านี้ใช้ป้องกันฮุนเซน ที่พนมเปญ ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าจะเป็นภัยคุกคามในระยะเวลาอันใกล้เราก็ทำลาย
  5. จากข้อ4 เมื่อฮุนเซนรักตัวกลัวตายก็มีความจำเป็นที่ต้องขยับอาวุธยิงระยะไกลนั้นให้ห่างจากตัวเองไว้
  6. จากข้อ5 เพราะปัจจุบันฮุนเซนกำลังตกที่นั่งลำบากทั้งศึกภายในและภายนอก ที่ สั่นคลอนอำนาจของฮุนเซน
  7. จากข้อ6 เราจึงไม่เห็นพี่เลี้ยงจากต่างประเทศออกตัวแรงเพื่อปกป้องกัมพูชาเท่าครั้งก่อน
  8. จากข้อ7 เพราะถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องกัมพูชาก็เท่ากับเห็นด้วยกับ สแกมเมอร์
  9. จากข้อ8 บีบให้ฮุนเซน ใกล้จนตรอก จึงเลือกวิธีสกปรกด้วยการยิงระยะไกลทำร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ และจะอ้างว่าทำลายที่ตั้งทางทหารของไทย
  10. จากข้อ9 กัมพูชา จะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะทหารไทยไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ และเราทำการรบด้วย ศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร ตามข้อ1

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