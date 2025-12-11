มูลนิธิอิมมานูเอล ยื่นหนังสือต่อ กมธ.ต่างประเทศ ช่วยคนไทย 2-3 พันคน ติดค้างในกัมพูชา รอกลับบ้านนับร้อยคน เผยสถิติ 6 คนยังหาไม่เจอ ญาติรอรับกลับบ้าน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะรองกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจาก นายจารุวัฒน์ จิณห์มรรคา รองประธานมูลนิธิอิมมานูเอล เพื่อให้กมธ.ต่างประเทศช่วยเหลือคนไทยที่ยังถูกกักอยู่ในกัมพูชา โดยระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานขณะนี้ยังมีคนไทยติดค้างอยู่ 2,000-3,000 คน กระจายอยู่ในหลายจุด
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยคนไทยที่ถูกหลอกเข้าไปอยู่ในสแกมเมอร์แล้วถึง 1,403 คน รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่ญาติสามารถรับศพกลับมาแล้ว 6 คน ส่วนอีก 6 คน ยังไม่สามารถติดตามหาตัวมาได้ เฉพาะในปี 2568 มีผู้ที่ทางมูลนิธิได้เข้าช่วยเหลือถึง 789 คน
ทั้งนี้ อยากให้ช่วยคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ โดยเฉพาะในช่วงกำลังมีเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ที่กำลังขอเดินทางข้ามแดน โดยให้เจ้าหน้าที่ไทยช่วยดำเนินการ คัดกรองด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism -NRM)
เนื่องจากพบว่า คนไทยที่สมัครใจไปเองมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะถูกหลอกไปทำงาน จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือคนไทย เหมือนเช่นเกาหลีใต้และจีนที่เข้าไปช่วยคนของประเทศตัวเอง พร้อมยืนยันว่าปัญหานี้ไม่เคยทุเลาลง และวันนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับมาอีกหลายร้อยคนบริเวณด่านบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว