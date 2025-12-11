นายกฯ เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ หากโทรมาพร้อมแจงให้ฟังละเอียด ย้ำไทยถูกรุกรานก่อน จำเป็นต้องรักษาอธิปไตยประเทศ ได้คุย ‘อันวาร์’แล้ว
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าจะโทรศัพท์หานายกฯไทย และนายกฯกัมพูชาวันนี้ (11 ธ.ค.) ขณะนี้ได้รับสัญญาณแจ้งมาแล้วหรือยัง ว่า ยัง
แต่จริงๆแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติ เพราะผู้นำแต่ละประเทศ ต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาอยู่แล้ว และทุกคนก็ต้องพยายามช่วยกัน เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
เมื่อถามว่าดูเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความมั่นใจกับสื่อทั่วโลกว่าวันนี้จะได้ข้อยุติจากการคุยกับผู้นำทั้งสองประเทศ นายกฯ กล่าวว่า อย่างที่ตนให้สัมภาษณ์เมื่อวาน (10 ธ.ค.) ถ้าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โทรมาในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาล ตนจะอธิบาย และชี้แจงให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ที่พัฒนาจนมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร
ท่านต้องได้รับฟังอย่างละเอียดจากตน ถ้าท่านจะติดต่อเข้ามา พร้อมเชื่อว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ คงมีการชี้แจงข้อมูลในระดับทางการทูตอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าไทยจะยืนยันในจุดยืนไม่คล้อยตามใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องยืนยันว่าเราต้องรักษาอธิปไตย รักษาประชาชน และบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา รวมถึงรักษาศักดิ์ศรีของคนไทย
เมื่อถามว่าเงื่อนไขอะไรที่ไทยวางไว้ในการกลับไปสู่โต๊ะเจรจา นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีใครต้องการความขัดแย้ง โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศไทยมีความมั่นใจเป็นอย่างมาก ว่า เราเป็นฝ่ายถูกรุกราน ดังนั้น เราจำเป็นต้องรักษาเอกราช และอธิปไตยของประเทศ ยอมรับว่า ตนได้พูดคุย และได้อธิบายให้ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ฟังแล้ว