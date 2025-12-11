รัฐสภา ถกแก้รธน.วันที่ 2 เดือด “สว.รัชนีกร” ซัดผลาญเบี้ยประชุม กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ครั้งละ 10,000 บาท ข้องใจตอบแทนพวกกันเอง “ณัฐวุฒิ” ยันไม่เป็นความจริง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 11 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว
โดยเป็นการพิจารณาเรียงรายมาตรา ในวาระ 2 โดยพิจารณาต่อเป็นวันที่ 2 ทั้งนี้ การประชุมล่าช้า 50 นาที ตามที่นัดประชุมเวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ ก่อนการอภิปราย ที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเหล่าทหารทั้ง 9 คนที่สละชีพในการปกป้องแผ่นดิน จากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
จากนั้นเข้าสู่วาระพิจารณาในมาตรา 256/21 เรื่องเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และกมธ.รับฟังความคิดเห็นฯ
โดยน.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สว. ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่า ตนแปรญัตติไว้คือตัดเงินประจำตำแหน่งออก ให้คงเหลือแค่เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น เพราะหากยังคงมีเงินประจำตำแหน่งไว้ ก็จะเป็นเหตุให้ประชาชนเห็นว่า การตั้งกมธ.ตามสูตร 20 หยิบ 1 เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้ประโยชน์ต่างตอบแทนกับบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกมธ.ร่างรัฐธรมนูญใช่หรือไม่ เอาพวกตัวเองมาเข้ารับเงินของชาติใช่หรือไม่
“เวลา 1 ปีสำหรับกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน และกมธ.รับฟังความคิดเห็นฯ 35 คน รวมเป็น 70 คน หากมีเงินประจำตำแหน่งอีก รัฐบาลและประเทศไทยจะต้องเสียเงินมหาศาลแค่ไหนกับการร่างรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ เพราะทราบว่าแค่เบี้ยประชุม กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วงบสูงถึง 800 ล้านบาท และในที่ประชุมกมธ. มีการพูดว่าให้ตัดเงินประจำตำแหน่งออก แต่ไปดูเบี้ยประชุมให้สูงขึ้น ของเดิมให้ครั้งละ 6,000 บาท
ในที่ประชุมกมธ.เคยพูดว่า สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สามารถไปกำหนดพระราชกฤษฎีกาได้ถึง 10,000 บาท ลองคิดดูว่าเราจะเสียงบประมาณเท่าไหร่ ดิฉันพยายามเสนอคือให้ สส. สว. ซึ่งได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว เข้าไปนั่งเป็นกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ เราก็ไม่ต้องเสียประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น รวมถึงเงินประจำตำแหน่งให้อีก มีแค่เบี้ยประชุมที่ สส. สว. จะได้รับครั้งละ 1,500 บาท
ถ้าไปเอาบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา ก็ต้องคิดให้รอบด้านว่าเราต้องเสียเท่าไหร่ และมีกมธ.พูดว่าการที่ให้เขามาทำงาน 1 ปีก็ต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนเขาคุ้มกับการที่เขาต้องหยุดงานอย่างอื่นมา อยากทราบว่าคุ้มนี่คืออะไร เพราะนี่คือเงินประเทศชาติไม่ใช่เงินในกระเป๋าท่าน ที่จะควักได้ตามอำเภอใจ วันนี้ประเทศตัดทั้งงบโรงพยาบาล งบภัยพิบัติ งบทหาร จะมาใช้งบแบบไม่ระวังในการแก้รัฐธรรมนูญ สมควรหรือไม” น.ส.รัชนี กล่าว
ด้าน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ.พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า สิ่งที่ น.ส.รัชนีกร อภิปรายไม่ตรงกับที่สงวนไว้ เพราะที่สงวนไว้ไม่ได้ตัดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น พูดแต่เพียงเรื่องของเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของที่ปรึกษา
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ว่า เราไม่มีกลไกที่ปรึกษาอีกแล้ว เรามีแค่กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และกมธ.รับฟังความคิดเห็น แต่ในการมาทำหน้าที่ของกมธ. ทั้ง 2 คณะอยู่ในกรอบระยะเวลาเกือบ 1 ปี คาดหวังการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มเวลา และตอบโจทย์ โดยเฉพาะกมธ.รับฟังความคิดเห็นฯ ที่ต้องออกพื้นที่ จึงจำเป็นต้องตั้งเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ให้กมธ.
“ที่ประชุมกมธ.ไม่เคยมีมติให้เพิ่มเบี้ยประชุมกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งละ 10,000 บาท สิ่งที่ น.ส.รัชนีกร พูดไม่เป็นความจริง แต่จะกำหนดเบี้ยประชุมครั้งละเท่าใด ค่อยไปพิจารณาต่อไป ยืนยันว่าที่ประชุมกมธ.ไม่เคยกำหนดเบี้ยประชุมเพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้ฝ่ายใดในการร่างรัฐธรรมนูญ” นายณัฐวุฒิ กล่าว
จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับสิ่งที่ กมธ.เสนอมา ด้วยคะแนน 436 เสียง ไม่เห็นด้วย 8 เสียง งดออกเสียง 9 ไม่ลงคะแนนเสียง 3