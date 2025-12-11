กองทัพภาคที่ 2 เดินหน้าชี้แจงนานาชาติ ให้เห็นหลักฐานกับตา นำผู้สื่อข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก BM-21
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 พ.อ.สมเด็จ พวงผกา หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย–ประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ภาสกร ปลอดในเมือง รองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวอัลจาซีรา (Al Jazeera) สื่อตะวันออกกลาง และ China Media Group (CMG) ไชน่ามีเดียกรุ๊ป ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากกระสุน BM-21 รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูลล่าสุด และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และเร่งด่วน