สนอง สส.บุรีรัมย์ ชี้เวลานี้การช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทย–กัมพูชา ดูแลครอบครัวทหารผู้เสียชีวิต สำคัญกว่าการแก้รัฐธรรมนูญ มาอยู่สภา ทำเสียโอกาส
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2568 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ตนในฐานะสส. ต้องทำงานอยู่ที่รัฐสภา และวุ่นวายกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้เสียโอกาสลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในอีสานใต้ ทั้งจ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ขณะนี้ประชาชนจำนวนกว่า 2–3 แสนคน ต้องทิ้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน และไร่นา อพยพหนีภัยการสู้รบไปอยู่ในศูนย์พักพิง
“นอกจากการเสนอให้รัฐสภายืนไว้อาลัยแก่ทหารทั้ง 9 นายแล้ว ผมอยากเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสวัสดิการทหาร และครอบครัวอย่างดีที่สุด ผมเชื่อว่าชีวิตของทหารที่พลีชีพไป รวมถึงเวลาที่ผมควรได้ลงไปดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดน และศูนย์พักพิงในตอนนี้ มีค่ามากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายสนอง กล่าว