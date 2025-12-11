กกต. แจงข้อกม.แบ่งเขตเลือกตั้ง หากยุบสภาต้นปี 69 ต้องใช้ตัวเลขประชากรสิ้นปี 68 มาคำนวณ ต้องแบ่งเขตให้เสร็จภายใน 5 วันนับแต่มีพระกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 นายแสวง บุญมี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุ การแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.กับจำนวนราษฎร ถ้ายุบสภาปลายปีของอีกปีหนึ่ง แต่ไปเลือกตั้งในอีกต้นปีของอีกปีหนึ่ง จะใช้ราษฎรที่ประกาศปีสุดท้ายของปีไหน

ตามมาตรา 12 เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน กกต.ต้องประกาศจำนวนเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี วันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง และมาตรา 26 กำหนดว่าในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

นำราษฎรปีไหนมาคำนวณ ในกรณีปกติ คือ กรณีต้องจัดเลือกตั้งอยู่ภายในปีเดียวกันกับปีที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง กรณีนี้ในทางปฏิบัติจะมีความชัดเจนอยู่แล้ว ให้ใช้จำนวนราษฎรในปีสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง หากยุบสภาในต้นปี อาจเป็นเวลาเดียวกับการประกาศจำนวนราษฎรสิ้นปี

ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยจะประกาศประมาณกลางเดือนม.ค.ของทุกปี กกต.ต้องนำจำนวนราษฎรมาคำนวณเขตที่พึงมีให้เสร็จก่อน 5 วัน นับแต่มีพระกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้มีเขตให้ผู้สมัคร และพรรคการเมือง ได้มีเขตในการคัดสรรลงสมัคร ว่าจะส่งสมาชิกผู้ใดลงสมัครในเขตเลือกตั้งใด แต่หากมีกรณีเกิดขึ้นจริง สำนักงานก็ได้เตรียมรับมือใว้แล้ว

กรณีพิเศษ เป็นกรณีที่ประกาศให้มีพระราชกฤษฎีกาในปีหนึ่ง แต่ไปกำหนดวันเลือกตั้งอีกปีหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากกฎหมายแล้ว ต้องถือตามจำนวนราษฎรก่อนปีที่มีประกาศให้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ไม่ใช่ก่อนปีที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 16 ที่กำหนดเป็นปีที่มีการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปีที่เป็นวันเลือกตั้ง

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