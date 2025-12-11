สส.ไวท์ จ่อทิ้งปชน. ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า พบกันการเดินทางครั้งใหม่ อ้างคุยเลขาฯ ระบุไม่มีชื่อในศึกครั้งหน้า ลั่นยืนหยัดสู้เพื่อชาวนนทบุรีแน่นอน
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 นายคุณากร มั่นนทีรัย สส.นนทบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตนเองจะยังคงอยู่ในสมการการเมืองที่ตนเป็นคนกำหนดเอง อยู่กับความเป็นจริง ยังอยู่สู้เพื่อพี่น้อง พ่อแม่ประชาชนเสมอ หากยังมีประชาชนสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่
การเลือกตั้งสมัยหน้า ได้คิดมาหลายเดือนแล้วว่าจะตัดสินใจลงต่อสมัครเลือกตั้งหรือไม่ แต่หลังจากได้พูดคุยกับเลขาธิการพรรคประชาชน ที่ตนสังกัดเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ทราบว่าพรรคจะปรับทัพสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งใหญ่ โดยอาจไม่มีตนอยู่ในสมการ
อย่างไรก็ดี สมการนั้นไม่สามารถหยุดยั้งการเดินทาง และความคิดของตนเองได้ ตนจะยังคงทำหน้าที่ สส.ให้ดีที่สุด ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ให้ดีที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่า ไวท์ คุณากร คนบางใหญ่ ยังอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ ไม่ห่างหายไปไหน ในสมัยปัจจุบัน
“ในสมัยหน้า ชีวิตเรามีชีวิตเดียว ผมขอประกาศว่าการเลือกตั้งรอบหน้า ผมจะยังคงอยู่ในสมการการเมืองที่ผมเป็นคนกำหนดเอง อยู่กับความเป็นจริง ยังอยู่สู้เพื่อพี่น้อง พ่อแม่ประชาชนเสมอ หากยังมีประชาชนสนับสนุนและให้กำลังใจผมอยู่ รักเพื่อนทุกคน รักประชาชนทุกท่าน แล้วพบกัน การเดินทางครั้งใหม่มักยิ่งใหญ่กว่าเสมอ” นายคุณากร ระบุ