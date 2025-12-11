เพื่อไทยพร้อมแล้ว! เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 16 ธ.ค.นี้ ชูวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้” ตอบโจทย์เศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐาน-คุณภาพชีวิต บนหลักคิดวิทยาศาสตร์

วันที่ 11 ธ.ค.2568 พรรคเพื่อไทย (พท.) ประกาศกำหนดการเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ โดยงานจะนำเสนอกรอบวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้!” ซึ่งจะเป็นทิศทางหลักในการตอบโจทย์วิกฤตประเทศทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้และตั้งอยู่บนความเป็นไปได้จริง

กรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
เศรษฐกิจ – เน้นการสร้างการเติบโตที่เพียงพอ ลดความเปราะบางของครัวเรือน และลดภาระรายจ่ายของประชาชน เพื่อให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองในระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันสูง

โครงสร้างพื้นฐาน – ยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศให้รองรับการพัฒนาในทศวรรษหน้า ทั้งด้านดิจิทัล คมนาคม การจัดการน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่

คุณภาพชีวิต – ผลักดันนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกกลุ่ม มุ่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในระบบ

เพื่อไทยพร้อมแล้ว! 16ธ.ค. เปิดแคนดิเดตนายกฯ ชูยกเครื่องประเทศไทย พท.ทำได้

เพื่อไทยพร้อมแล้ว! 16ธ.ค. เปิดแคนดิเดตนายกฯ ชูยกเครื่องประเทศไทย พท.ทำได้

ทั้ง 3 ประเด็นเป็น “เงื่อนไขขั้นต่ำ” ที่ประเทศต้องมี หากต้องการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว โดยวิสัยทัศน์นี้จะเป็นกรอบสำคัญสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งและกำหนดทิศทางนโยบายของพรรคในระยะต่อไป

งานเปิดตัวจะจัดขึ้นในเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. 2568 ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย (Ambience Space) พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของพรรคในวันและเวลาเดียวกัน

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