ป.ป.ช. จับมือ ปปง. ประสานข้อมูล ตรวจเส้นเงินสแกมเมอร์ข้ามชาติ กว่าหมื่นล้าน ลุยเช็กเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนช่วยเหลือ มีเอี่ยวด้วยหรือไม่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบให้ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายธนิต สุวรรณากาศ ผอ.กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าประชุมหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลร่วมกัน ดังนี้

1.กรณีสำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติ กว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อขอทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่ามีเจ้าพนักงานของรัฐ มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

2.หารือแนวทางบูรณาการข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง พ.ศ. 2568

3.หารือแนวทางการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจ

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