พรรคเพื่อไทย จ่อเปิดตัว “ยศชนัน-จุลพันธ์” นั่งแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย วันที่ 16 ธ.ค.นี้ อีกรายสายเศรษฐกิจรอคอนเฟิร์ม
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 จากกรณี พรรคเพื่อไทย (พท.) ประกาศกำหนดการเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ พร้อมนำเสนอกรอบวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้!” ซึ่งจะเป็นทิศทางหลักในการตอบโจทย์วิกฤตประเทศทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้และตั้งอยู่บนความเป็นไปได้จริง ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
นอกจากนึ้จะเป็นบุคคลในพรรคเพื่อไทย คือนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่วนอีกรายชื่อจะเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับ