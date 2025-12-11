พรรคเพื่อไทย จ่อเปิดตัว “ยศชนัน-จุลพันธ์” นั่งแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย วันที่ 16 ธ.ค.นี้ อีกรายสายเศรษฐกิจรอคอนเฟิร์ม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2568 จากกรณี พรรคเพื่อไทย (พท.) ประกาศกำหนดการเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ พร้อมนำเสนอกรอบวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้!” ซึ่งจะเป็นทิศทางหลักในการตอบโจทย์วิกฤตประเทศทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้และตั้งอยู่บนความเป็นไปได้จริง ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

นอกจากนึ้จะเป็นบุคคลในพรรคเพื่อไทย คือนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่วนอีกรายชื่อจะเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มหาดไทย เด้งฟ้าผ่า อธิบดีสถ. พ้นเก้าอี้ เซ่นปมโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้าน
2

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย.69 รีบตัดสินใจ ร่วงแรง ประกาศ ราคาทองคำวันนี้
3

ก้อง สหรัถ เปิดเคล็ดลับรักยืนยาว 30 ปี ชี้หัวใจสำคัญคือความเข้าใจ เผยเหตุรับละครน้อยลง
4

หมอสมองเตือนภัย สามีให้ภรรยานวดผ่อนคลาย ตื่นเช้ามาแขนขาอ่อนแรง สุดท้ายสมองตาย
5

บ่วงนาคบาศ ให้โชคกว่าล้านบาท สองสามีภรรยาแก้บน ขออีกถูกอีก
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

โซเชียลแห่ใส่ใจ! ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา มิสแกรนด์2026 เป็นอะไรกับ เป็ก สัณณ์ชัย
8

แฉซ้ำโกงสอบท้องถิ่น มีระดับบิ๊ก 'พ.' เป็นนายหน้า ข้าราชการร่วมแก้ข้อสอบ ลั่นใครได้บรรจุแล้วก็ไม่รอด
9

สลด ศึกษานิเทศก์ ขับกระบะพุ่งชนจยย. จ่าเข้ม นักรบ 2 สนามเสียชีวิต
10

หนุ่มน็อกเสียชีวิตคาบ้านชั้นสอง แม่ป่วยติดเตียงนอนดมกลิ่นเน่าอยู่ 2 คืน กระทั่งญาติไปเจอ